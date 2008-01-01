"Желаю удачи!". Сабина Алтынбекова покинула итальянский клуб?

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова рассказала в своем Instagram, что у ее нового клуба - итальянского "Волалто Казерты" возникли проблемы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Визы готовы, билеты забронированы, сборы подготовлены. Но, к большому сожалению, итальянскую команду "Казерта" не допустили в лигу. Мне очень жаль, что команда не примет участия в сезоне. Желаю удачи! Я и моя команда рассматриваем другие варианты. Спасибо!", - написала она.

Напомним, 4 июля казахстанская волейболистка подписала двухлетний контракт с клубом, который должен был выступить в Серии А1 - это главная женская лига страны. В прошедшем сезоне "Волалто Казерта" заняла последнее, 14-е, место, но избежала вылета из-за досрочного завершения чемпионата в связи с пандемией коронавируса.

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Не так давно Алтынбекова поприветствовала новый клуб и болельщиков на итальянском языке, а известное итальянское издание OASport.it признало ее самой красивой волейболисткой мира.