Сабина Алтынбекова вне конкуренции? Кто входит в список самых красивых волейболисток мира

Женский волейбол примечателен своими зрелищными моментами, однако спортсменки могут похвастаться не только своей игрой, но и яркой внешностью. Vesti.kz решили попробовать найти самых привлекательных спортсменок, играющих в волейбол. Они могут составить конкуренцию казахстанке Сабине Алтынбековой не только своей игрой. Согласны?

Сабина Алтынбекова

Не так давно казахстанку признали самой красивой волейболисткой в мире. Это произошло после того, как Сабина подписала двухлетний контракт с итальянским клубом "Волалто Казерта". Вместе со своей новой командой казахстанка будет выступать в главной женской лиге Италии. Последним ее клубом был "Аль-Васл", выступающий в чемпионате ОАЭ.

Наталья Гончарова

Наталья родилась в Украине и играла за сборную этой страны, но в 2010 году сменила гражданство и стала выступать за сборную России, играя при этом в московском "Динамо".

Выступала за Россию на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. В 2018 году Гончарова получила серьезную травму колена, которая помешала ей участвовать в чемпионате мира.

Келси Робинсон

Родившаяся в Америке Робинсон - нечто большее, чем симпатичное лицо и хорошая форма. Помимо того, что она является опытной волейболисткой и олимпийцем, она ведет блог, где пишет о своей любви к еде и путешествиям.

Она также ведет канал на YouTube, где рассказывает о своей жизни профессионального спортсмена.

Алиса Маненок

Алиса играла в волейбол, но также стала известна как профессиональная модель и даже участвовала и выиграла несколько конкурсов красоты.

Вилмари Мохика

Родившаяся в Пуэрто-Рико Мохика была капитаном национальной сборной страны по волейболу на Олимпийских квалификационных играх 2008 года в Японии.

Вилмари была признана не только за ее лидерские качества, но и за ее превосходный опыт в спорте. Она была названа лучшим сеттером на чемпионате NORCECA 2007 года.

Саманта Брисио

Брисио, родившаяся в Мексике, в настоящее время держит титул самого молодого игрока, когда-либо игравшего в женской сборной Мексики по волейболу. Она умна и великолепна.

В 2011 году Брисио была принята в волейбольную команду Университета Южной Калифорнии, где в конечном итоге получила степень по психологии.

Джесси Найлс



Найлс все еще может быть многообещающей спортсменкой, но при этом у канадской волейболистки уже есть своя доля достижений. В 2016 году она играла за сборную Канады, в том числе и на мировом Гран-при.

Винифер Фернандес

Представительница Доминиканской Республики представляет собой больше чем просто красоту, которая ранее затмевала ее волейбольные навыки.

Начав играть в десять лет, она была приглашена выступать за сборную страны, когда ей было всего 14, что сделало ее одним из самых талантливых игроков в то время.

Джейми Робинс

Американская волейболистка играла на студенческом уровне за команду UCLA Bruins. Она очень красива, не правда ли?

Андреа Рангел

Одно из главных ее достижений, помимо ее красоты, - это то, что она была капитаном национальной сборной Мексики на чемпионате мира в Италии в 2018 году.

Анастасия Самойленко (Шляховая)



Девушка была в женской сборной России по волейболу во время летней Универсиады, которая проходила в Казани, и на чемпионате Европы по волейболу среди женщин в 2013 году, где они завоевали "золото".

Она также представляла свою родную страну на Олимпийских играх 2016 года.

Также в этот список мы не могли не включить еще одну представительницу Казахстана в женском волейболе. Игрок сборной Казахстана Кристина Карапетян входит в рейтинг самых сексуальных спортсменок страны. В данное время она восстанавливается от серьезной травмы, а также активно занимается своим Instagram.

Так кто, по вашему мнению, самая красивая волейболистка в мире?

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также лучшими голами прямо в своем телефоне