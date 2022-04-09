Обзор матча 5-го тура "Ордабасы" - "Тобол" (3:1)

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
"Тобол" потерпел поражение в чемпионате Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги. В матче пятого тура костанайский клуб в Шымкенте встречался с "Ордабасы". Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Защитник гостей Александр Марочкин на 21-й минуте нарушил правила, за что получил красную карточку, а в ворота "Тобола" был назначен пенальти, который реализовал Эльхан Астанов.
Костанайцы отыгрались на 41-й минуте благодаря голу Игоря Сергеева. Но уже на 44-й Серж Ньюадзи вывел "Ордабасы" вперед. На 85-й он оформил дубль и поставил точку во встрече.
Реклама