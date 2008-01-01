Шесть голов за лидера ВХЛ. Как в России зажигает казахстанский экс-форвард "Барыса"

Форвард сборной Казахстана Евгений Рымарев
вместе с "Югрой"
из Ханты-Мансийска возглавил таблицу Высшей хоккейной лиги
(ВХЛ). Экс-форвард "Барыса"
забил шесть голов за новый клуб. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz
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32-летний нападающий в новом хоккейном сезоне отыграл 22 матча, набрав 14 (6+8) очков. В "Югре" казахстанец не играет определяющую роль, как это было в "Торпедо" из Усть-Каменогорска, но это не помешало ему забить три победные шайбы (первый результат вместе с одноклубником и лучшим бомбардиром Лиги Никитой Тертышным).
По игровому времени Рымарев не входит в топ-6 команды, но 13,3 процента реализации бросков вывели его на третье месте в "Югре". Впереди только Тертышный (28 процентов) и защитник Максим Веревкин (14,3 процента). В среднем за матч казахстанец делает два броска по воротам, а с 45 попытками за сезон он вышел на седьмое место в команде (лидирует Кирилл Пилипенко с 88 бросками).
Что касается турнирной таблицы, то "Югра" с 34 очками вышла вперед после 22 игр, обыграв "Южный Урал" со счетом 7:2. Рымарев отметился победным голом и двумя передачами. На два очка от лидера турнира отстают "Дизель" и "Нефтяник", но у них на один матч сыграно меньше. Следующую игру российский клуб казахстанского форварда проведет 17 ноября, когда примет московскую "Звезду".
За "Барыс" в КХЛ Рымарев провел более 200 игр, отметившись 44 (17+27) очками. Казахстанский форвард принимал участие в турнире с первого сезона, сыграв в семи розыгрышах состязания. Один из самых известных нападающих Казахстана четыре гола в КХЛ забил в большинстве, один - в меньшинстве, а одно взятие ворот стало для клуба победным.
Хоккеист сборной Казахстана дебютировал за российский клуб
Фото: ВХЛ©