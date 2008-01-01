Американский новичок "Сарыарки" высказался об уходе клуба из российской лиги

Американский форвард "Сарыарки" Хенрик Самуэльссон
прибыл в расположение клуба и уже приступил к тренировкам. Хоккеист заявил, что готов играть в чемпионате Казахстана.
"Я рад, что наконец-то прилетел в расположение клуба, мне нравятся арена, ледовая площадка, раздевалка. На самом деле они даже превзошли все мои ожидания.
Знаю, что в этом сезоне "Сарыарка" приостановила участие в ВХЛ и мы будем играть в чемпионате Казахстана, и я абсолютно готов к этому вызову. Это новый опыт, новый чемпионат, и я этому, безусловно, рад", - приводит слова хоккеиста Шайба.kz
.
Отметим, "Сарыарка" объявила
, что пропустит следующий сезон Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Команда будет выступать в чемпионате Казахстана. По словам директора "Сарыарки" Павла Житкова, ВХЛ на один сезон покидают все казахстанские клубы - вместе с карагандинцами в турнире участвовали усть-каменогорское "Торпедо" и столичный "Номад" - фарм-клуб "Барыса".