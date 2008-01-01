Федерация хоккея России отреагировала на уход трех казахстанских клубов из лиги

Две из них в прошедшем сезоне играли в плей-офф.

Фото: ХК "Сарыарка"©
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Сегодня 16:34
Высшая хоккейная лига (ВХЛ) опубликовала официальное заявление о снятии трех казахстанских клубов со следующего сезона. 

Турнир покинули карагандинская "Сарыарка", усть-каменогорское "Торпедо" и столичный "Номад" - фарм-клуб "Барыса". Предстоящий сезон они проведут в чемпионате Казахстана. 

В заявлении ВХЛ отмечается, что лига надеется на скорое возвращение команд. 

"Федерация хоккея Казахстана приняла решение о приостановлении участия в ВХЛ на сезон-2020/21 трех команд Республики. Данное решение принято в связи с непредсказуемой и нестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной распространением коронавирусной инфекции, а также трудностями при пересечении государственных границ.

ВХЛ и Федерация хоккея России с пониманием относятся к принятому решению и надеются на скорейшее возвращение команд в ВХЛ", - говорится в заявлении лиги. 

Отметим, что минувший сезон ВХЛ был завершен досрочно без определения победителя из-за пандемии. В нем "Сарыарка" и "Торпедо" вылетели в первом раунде Кубка Петрова, а "Номад" не смог выйти в плей-офф. В ВХЛ усть-каменогорцы выступали с 2010 года, карагандинцы - с 2012-го, а столичный клуб дебютировал в 2019-м. 

Вместе с "Сарыаркой", "Торпедо" и "Номадом" в чемпионат Казахстана перешли и "Снежные Барсы" из системы "Барыса", снявшиеся с Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 
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Сегодня 16:34
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