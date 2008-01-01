Федерация хоккея России отреагировала на уход трех казахстанских клубов из лиги

Высшая хоккейная лига
(ВХЛ) опубликовала официальное заявление
о снятии трех казахстанских клубов со следующего сезона.
Турнир покинули
карагандинская "Сарыарка
", усть-каменогорское "Торпедо
" и столичный "Номад
" - фарм-клуб "Барыса
". Предстоящий сезон они проведут в чемпионате Казахстана.
В заявлении ВХЛ отмечается, что лига надеется на скорое возвращение команд.
"Федерация хоккея Казахстана приняла решение о приостановлении участия в ВХЛ на сезон-2020/21 трех команд Республики. Данное решение принято в связи с непредсказуемой и нестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной распространением коронавирусной инфекции, а также трудностями при пересечении государственных границ.
ВХЛ и Федерация хоккея России с пониманием относятся к принятому решению и надеются на скорейшее возвращение команд в ВХЛ", - говорится в заявлении лиги.
Отметим, что минувший сезон ВХЛ был завершен досрочно без определения победителя из-за пандемии. В нем "Сарыарка" и "Торпедо" вылетели в первом раунде Кубка Петрова, а "Номад" не смог выйти в плей-офф. В ВХЛ усть-каменогорцы выступали с 2010 года, карагандинцы - с 2012-го, а столичный клуб дебютировал в 2019-м.
Вместе с "Сарыаркой", "Торпедо" и "Номадом" в чемпионат Казахстана перешли
и "Снежные Барсы" из системы "Барыса", снявшиеся с Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).