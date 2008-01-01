"Сарыарка", "Торпедо" и фарм-клуб "Барыса" официально ушли из российской лиги

Карагандинская "Сарыарка
" объявила, что пропустит следующий сезон Высшей хоккейной лиги
(ВХЛ).
Команда будет выступать в чемпионате Казахстана. По словам директора "Сарыарки" Павла Житкова
, ВХЛ на один сезон покидают все казахстанские клубы - вместе с карагандинцами в турнире участвовали усть-каменогорское "Торпедо
" и столичный "Номад
" - фарм-клуб "Барыса
".
"Действительно, из Казахстанской федерации хоккея пришло письмо, что в связи со сложной и непредсказуемой эпидемиологической обстановкой в нашей республике и во всем мире, учитывая трудности пересечения государственных границ между Казахстаном и Россией, принято решение, что казахстанские клубы приостанавливают участие в ВХЛ на один сезон и примут участие в чемпионате Казахстана. В современных реалиях это вынужденная мера. Для нас важно здоровье хоккеистов, так как все мы знаем, какую угрозу представляет этот вирус и как легко он распространяется.
Команда в этом году собралась конкурентоспособная, готовая решать самые высокие задачи в ВХЛ, и на данный момент основной задачей клуба является сохранение игроков с перспективой на выступление в ВХЛ в следующем сезоне.
Сейчас ведется работа в данном направлении, ведутся переговоры с каждым хоккеистом, и в ближайшее время мы официально объявим, кто будет защищать цвета нашей команды в предстоящем сезоне чемпионата Казахстана. Надеемся, что пандемия коронавируса скоро отступит, и мы увидимся с вами на трибунах!" - сказал Житков.
Федерация хоккея отреагировала на снятие казахстанских клубов из российской лиги
О снятии трех казахстанских клубов с ВХЛ вчера, 10 августа, сообщил
обозреватель "Спорт-Экспресса" Алексей Шевченко
. По его данным, в ближайшее время официально покинут
МХЛ и столичные "Снежные Барсы" из системы "Барыса".
Прошедший сезон ВХЛ был завершен досрочно без определения победителя из-за пандемии. В нем "Сарыарка" и "Торпедо" вылетели в первом раунде Кубка Петрова, а "Номад" не смог выйти в плей-офф. В ВХЛ усть-каменогорцы выступали с 2010 года, карагандинцы - с 2012-го, а столичный клуб дебютировал в 2019-м.
Таким образом, в российских лигах у Казахстана пока остается один представитель - это "Барыс", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где также играют клубы из Беларуси, Китая, Латвии и Финляндии.