"Сарыарка", "Торпедо" и фарм-клуб "Барыса" официально ушли из российской лиги

Решение принято не клубами.

Фото: ХК "Сарыарка"©
Новости спорта Хоккей ВХЛ
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Сегодня 15:25
Карагандинская "Сарыарка" объявила, что пропустит следующий сезон Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). 

Команда будет выступать в чемпионате Казахстана. По словам директора "Сарыарки" Павла Житкова, ВХЛ на один сезон покидают все казахстанские клубы - вместе с карагандинцами в турнире участвовали усть-каменогорское "Торпедо" и столичный "Номад" - фарм-клуб "Барыса". 

"Действительно, из Казахстанской федерации хоккея пришло письмо, что в связи со сложной и непредсказуемой эпидемиологической обстановкой в нашей республике и во всем мире, учитывая трудности пересечения государственных границ между Казахстаном и Россией, принято решение, что казахстанские клубы приостанавливают участие в ВХЛ на один сезон и примут участие в чемпионате Казахстана. В современных реалиях это вынужденная мера. Для нас важно здоровье хоккеистов, так как все мы знаем, какую угрозу представляет этот вирус и как легко он распространяется.

Команда в этом году собралась конкурентоспособная, готовая решать самые высокие задачи в ВХЛ, и на данный момент основной задачей клуба является сохранение игроков с перспективой на выступление в ВХЛ в следующем сезоне.

Сейчас ведется работа в данном направлении, ведутся переговоры с каждым хоккеистом, и в ближайшее время мы официально объявим, кто будет защищать цвета нашей команды в предстоящем сезоне чемпионата Казахстана. Надеемся, что пандемия коронавируса скоро отступит, и мы увидимся с вами на трибунах!" - сказал Житков. 

Федерация хоккея отреагировала на снятие казахстанских клубов из российской лиги

О снятии трех казахстанских клубов с ВХЛ вчера, 10 августа, сообщил обозреватель "Спорт-Экспресса" Алексей Шевченко. По его данным, в ближайшее время официально покинут МХЛ и столичные "Снежные Барсы" из системы "Барыса". 

Прошедший сезон ВХЛ был завершен досрочно без определения победителя из-за пандемии. В нем "Сарыарка" и "Торпедо" вылетели в первом раунде Кубка Петрова, а "Номад" не смог выйти в плей-офф. В ВХЛ усть-каменогорцы выступали с 2010 года, карагандинцы - с 2012-го, а столичный клуб дебютировал в 2019-м. 

Таким образом, в российских лигах у Казахстана пока остается один представитель - это "Барыс", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где также играют клубы из Беларуси, Китая, Латвии и Финляндии. 
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Сарыарка в ВХЛ Номад ХК Барыс в КХЛ Торпедо УК ХК Коронавирус КХЛ ОЧРК Чемпионат Казахстана по хоккею
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Сегодня 15:25
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