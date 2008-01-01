"Барыс" тоже снимется? Три хоккейных клуба из Казахстана решили уйти из российской лиги

Прошлый сезон завершился досрочно без определения победителя.

Фото: ХК "Сарыарка"©
Новости спорта Хоккей ВХЛ
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Сегодня 18:30
Карагандинская "Сарыарка", усть-каменогорское "Торпедо" и столичный "Номад", который является фарм-клубом "Барыса", не будут участвовать в следующем сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает обозреватель "Спорт-Экспресса" и инсайдер Алексей Шевченко

По его данным, команды следующий сезон проведут в чемпионате Казахстана из-за ситуации с коронавирусом. 

"В ближайшее время хоккеистам объявят об этом решении и игроки индивидуально будут решать, стоит ли им продолжать карьеру в этих командах", - написал Шевченко в своем телеграм-канале. Добавим, что в ВХЛ сыграют либо 29, либо 28 команд - это зависит от решения по китайскому "Ценг Тоу". 

Прошедший сезон ВХЛ был завершен досрочно без определения победителя из-за пандемии. В нем "Сарыарка" и "Торпедо" вылетели в первом раунде Кубка Петрова, а "Номад" не смог выйти в плей-офф. В ВХЛ усть-каменогорцы выступали с 2010 года, карагандинцы - с 2012-го, а столичный клуб дебютировал в 2019-м. 

Таким образом, в российских лигах у Казахстана пока остается один представитель - это "Барыс", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где также играют клубы из Беларуси, Китая, Латвии и Финляндии. 
Метки:
Сарыарка в ВХЛ Торпедо УК ХК Номад ХК Барыс в КХЛ Коронавирус ОЧРК Чемпионат Казахстана по хоккею КХЛ
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Сегодня 18:30
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