"Барыс" тоже снимется? Три хоккейных клуба из Казахстана решили уйти из российской лиги

Карагандинская "Сарыарка
", усть-каменогорское "Торпедо
" и столичный "Номад
", который является фарм-клубом "Барыса
", не будут участвовать в следующем сезоне Высшей хоккейной лиги
(ВХЛ), сообщает обозреватель "Спорт-Экспресса" и инсайдер Алексей Шевченко
.
По его данным, команды следующий сезон проведут в чемпионате Казахстана из-за ситуации с коронавирусом.
"В ближайшее время хоккеистам объявят об этом решении и игроки индивидуально будут решать, стоит ли им продолжать карьеру в этих командах", - написал Шевченко в своем телеграм-канале
. Добавим, что в ВХЛ сыграют либо 29, либо 28 команд - это зависит от решения по китайскому "Ценг Тоу".
Прошедший сезон ВХЛ был завершен досрочно без определения победителя из-за пандемии. В нем "Сарыарка" и "Торпедо" вылетели в первом раунде Кубка Петрова, а "Номад" не смог выйти в плей-офф. В ВХЛ усть-каменогорцы выступали с 2010 года, карагандинцы - с 2012-го, а столичный клуб дебютировал в 2019-м.
Таким образом, в российских лигах у Казахстана пока остается один представитель - это "Барыс", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где также играют клубы из Беларуси, Китая, Латвии и Финляндии.