Фарм-клуб "Барыса" подписал чемпиона мира по боксу

Защитник Рахат Маржикпаев
подписал новый контракт с "Номадом"
, сообщает пресс-служба столичного клуба. Соглашение рассчитано на год.
В прошлом сезоне 22-летний хоккеист дебютировал в ВХЛ. Маржикпаев провел 21 матч, заработал шесть штрафных минут при показателе полезности "-8".
Как отмечает "Шайба.kz
", Маржикпаев является воспитанником хоккейного клуба "Астана". В детстве он занимался и боксом, и хоккеем одновременно. В 2013 году спортсмен выиграл чемпионат мира по боксу среди юниоров в весе до 57 кг, а в 2015 году сыграл за юниорскую сборную Казахстана уже на чемпионате мира по хоккею.
Также контракт с "Номадом" на еще один год продлил нападающий Максим Мухаметов. В дебютном сезоне в ВХЛ 21-летний воспитанник Усть-Каменогорска сыграл 22 матча и набрал два (1+1) очка. Ранее игрок выступал за "Снежных Барсов".