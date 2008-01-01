Экс-игрок "Ак Барса" перешел в казахстанский клуб

Защитник Даниил Курашов
подписал контракт с "Сарыаркой"
, сообщает пресс-служба карагандинского клуба.
Прошлый сезон 22-летний хоккеист начинал в "Темиртау", в 13 матчах чемпионата Казахстана набрал четыре (1+3) очка. Затем он перешел в "Ижсталь", где в 21 игре чемпионата ВХЛ записал в свой актив пять (1+4) очков.
Ранее Курашов выступал в КХЛ. В составе "Адмирала" воспитанник мытищинского хоккея провел 62 встречи, забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.
В 2018 году Курашов перешел в "Ак Барс". В составе казанской команды хоккеист провел несколько предсезонных игр, а затем был переведен в фарм-клуб. В регулярном чемпионате ВХЛ он сыграл 46 матчей и набрал четыре (2+2) очка.