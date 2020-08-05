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Экс-игрок "Ак Барса" перешел в казахстанский клуб

Также в КХЛ он поиграл за "Адмирал".

Экс-игрок "Ак Барса" перешел в казахстанский клуб
Фото: ХК "Ак Барс"
Новости спорта Хоккей ВХЛ
0
Защитник Даниил Курашов подписал контракт с "Сарыаркой", сообщает пресс-служба карагандинского клуба.

Прошлый сезон 22-летний хоккеист начинал в "Темиртау", в 13 матчах чемпионата Казахстана набрал четыре (1+3) очка. Затем он перешел в "Ижсталь", где в 21 игре чемпионата ВХЛ записал в свой актив пять (1+4) очков.

Ранее Курашов выступал в КХЛ. В составе "Адмирала" воспитанник мытищинского хоккея провел 62 встречи, забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

В 2018 году Курашов перешел в "Ак Барс". В составе казанской команды хоккеист провел несколько предсезонных игр, а затем был переведен в фарм-клуб. В регулярном чемпионате ВХЛ он сыграл 46 матчей и набрал четыре (2+2) очка.

 

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Метки:
Сарыарка в ВХЛ Ак Барс

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