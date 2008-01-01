Талгат Жайлауов рассказал о первом дне в новом клубе и подготовке к сезону

Капитан сборной Казахстана и новичок "Сарыарки
" Талгат Жайлауов
рассказал о первом дне в карагандинском клубе.
1 августа команда объявила о старте предсезонных сборах. По словам Жайлауова, у казахстанских клубов в это межсезонье нет времени на раскачку.
"Прошли медицинское обследование. Теперь с отличным настроением ждем начала тренировочных сборов. Мы сами не знаем, когда начнем. Уже поскорее бы хотелось начать подготовку к сезону. Отличное настроение, хорошая погода. С городом еще не познакомился, но все впереди.
Думаю, тренерский штаб правильно подготовит нас. Наверное, уже не плавно, а с первых дней надо работать по полной. У казахстанских команд нет времени на раскачку", - отметил Жайлауов в интервью пресс-службе "Сарыарки".
Талгат Жайлауов получил роскошный подарок от жены на день рождения
О переходе Жайлауова "Сарыарка" объявила
8 июня. Форвард оставался без команды с 30 апреля, когда завершился
его контракт с "Барысом
". В прошедшем сезоне он сыграл три матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в октябре 2019 года, а всего в КХЛ провел 11 сезонов
и набрал 180 (75+105) очков в 418 играх. По количеству игр за клуб форвард занимает четвертое место в истории.
Для Жайлауова "Сарыарка" стала третьим клубом в карьере. Кроме "Барыса", воспитанник Усть-Каменогорска выступал за родное "Торпедо".
Ранее Жайлауов прокомментировал
уход из "Барыса", а в "Сарыарки" объяснили
решение подписать контракт с 35-летним форвардом.