Сыгравший за сборную Казахстана российский хоккеист определился с новым клубом

Прошлый сезон он начинал в КХЛ.

Руслан Ибатулин. Фото: shaiba.kz©
Новости спорта Хоккей ВХЛ
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Сегодня 23:05
Сыгравший за сборную Казахстана защитник Руслан Ибатуллин перешел в новокузнецкий "Металлург", сообщает официальный сайт российского клуба.

Прошлый сезон 26-летний Ибатулин начинал в "Адмирале", за который отдал три результативные передачи в 18 матчах. Затем он перешел в "Ермак", где в 10 играх забросил две шайбы, а закончил сезон в красноярском "Соколе" - пять (1+4) балла в 21 матче. 

В августе 2018 года Ибатулин сыграл за сборную Казахстана на Кубке Президента РК в Нур-Султане. С 2015 по 2019 год он выступал за "Кулагер", усть-каменогорское "Торпедо" и "Сарыарку", став с карагандинским клубом победителем ВХЛ. 

"Неожиданным приглашение не было, потому что и до этого шли разговоры о том, чтобы выступать за сборную Казахстана. Обо всем договаривался агент. Рад приглашению. Гражданство Казахстана? Насколько понимаю, быстро это не делается. Надо решать, разговаривать. А так я готов выступать за сборную Казахстана", - говорил Ибатулин в 2018 году в интервью "Шайба.kz". 
Метки:
Сборная РК по хоккею Сарыарка в ВХЛ Торпедо УК ХК Кулагер КХЛ ОЧРК Чемпионат Казахстана по хоккею
Хоккей ВХЛ
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Сегодня 23:05
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