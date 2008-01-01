Сыгравший за сборную Казахстана российский хоккеист определился с новым клубом

Сыгравший за сборную Казахстана защитник Руслан Ибатуллин
перешел в новокузнецкий "Металлург
", сообщает официальный сайт
российского клуба.
Прошлый сезон 26-летний Ибатулин начинал в "Адмирале", за который отдал три результативные передачи в 18 матчах. Затем он перешел в "Ермак", где в 10 играх забросил две шайбы, а закончил сезон в красноярском "Соколе" - пять (1+4) балла в 21 матче.
В августе 2018 года Ибатулин сыграл за сборную Казахстана на Кубке Президента РК в Нур-Султане. С 2015 по 2019 год он выступал за "Кулагер", усть-каменогорское "Торпедо" и "Сарыарку", став с карагандинским клубом победителем ВХЛ.
"Неожиданным приглашение не было, потому что и до этого шли разговоры о том, чтобы выступать за сборную Казахстана. Обо всем договаривался агент. Рад приглашению. Гражданство Казахстана? Насколько понимаю, быстро это не делается. Надо решать, разговаривать. А так я готов выступать за сборную Казахстана", - говорил Ибатулин в 2018 году в интервью "Шайба.kz
".