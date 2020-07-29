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"Возможность возродить карьеру". Победитель юниорского ЧМ - о переходе в казахстанский клуб и дебюте в НХЛ

Форвард был выбран на драфте под 27-м номером.

"Возможность возродить карьеру". Победитель юниорского ЧМ - о переходе в казахстанский клуб и дебюте в НХЛ
Хенрик Самуэльссон. Фото: nhl.com.
Новости спорта Хоккей ВХЛ
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Новичок "Сарыарки" американский форвард Хенрик Самуэльссон рассказал о своем переходе в карагандинский клуб, поделился эмоциями от выступления в НХЛ и признался, что с нетерпением ждет начала нового сезона. Его слова приводит официальный сайт клуба.

Официально о переходе нападающего "Сарыарка" объявила в мае. Минувший сезон Самуэльссон провел в Британской элитной хоккейной лиге в составе команды "Манчестер Сторм".

- Хенрик, расскажи о своей семье. Твой отец Ульф Самуэльссон - двухкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга". Также у тебя два брата и сестра - хоккеисты.
- Вырос в хоккейной семье. Именно благодаря отцу я сейчас являюсь профессиональным хоккеистом. Был счастлив, когда смотрел, как он играет. Мы с братом постоянно играли на заднем дворе в нашем доме в Питтсбурге. Идеальное место для детства.

- Что слышал о Казахстане? Легко ли тебе далось решение перейти в "Сарыарку"?
- Эдгарс Кулда рассказал очень много хорошего о "Сарыарке". В Эдмонтоне мы с ним играли в одном звене. Также слышал, что в Казахстане живет дружелюбный и гостеприимный народ. Решение принять предложение "Сарыарки" далось довольно легко. Это отличная возможность возродить карьеру. Более того, мой друг Мадс Эллер тоже будет тут играть, поэтому я в предвкушении. Жду не дождусь, когда приеду в Караганду, познакомлюсь с ребятами и увижу город.

- Расскажи о себе. Чем занимаешься в свободное от хоккея время? Каково семейное положение?
- В свободное от хоккея время тоже играю в хоккей, но на роликах. Еще люблю ходить на пляж и проводить много времени со своей девушкой.

- В какой форме ты сейчас находишься? Как оцениваешь минувший сезон в Англии?
- Минувший сезон сложился для меня не лучшим образом. Я был далек от той формы, которую демонстрировал в Северной Америке. Но летом я очень упорно работал. Думаю, в Караганду приеду в хорошей форме.

- Ты был задрафтован "койотами" под 27-м номером и провел несколько матчей в НХЛ в составе "Аризоны". Расскажи о своих эмоциях от участия в сильнейшей лиге планеты.
- Это незабываемо! Мой дебют в НХЛ состоялся в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс". Отец был тогда их тренером. И это было невероятное ощущение. Никогда этого не забуду.

- Мадсу Эллеру задавали такой вопрос, и тебе зададим. Спустя 6 лет судьба снова сводит вас с ним в одном клубе. Твои эмоции по этому поводу.
- Мы с Мадсом очень хорошие друзья. Счастлив, что скоро снова выйду с ним на лед. Это, безусловно, еще больше укрепит нашу дружбу.

- По традиции пара слов нашим болельщикам.
- Передаю большой привет карагандинским болельщикам. С нетерпением жду встречи с вами. Вместе мы победим!

Самуэльссон в возрасте 17 лет стал чемпионом мира в составе сборной США на юниорском чемпионате мира до 18 лет. Был выбран на драфте НХЛ "Аризоной" под 27-м номером. С сезона-2011/12 по сезон-2013/14 выступал за "Эдмонтон Ойлз Кингз", с которым стал обладателем Мемориального кубка-2014, став лучшим бомбардиром турнира, забросив четыре шайбы и отдав четыре результативные передачи, а также победителем Западной хоккейной лиги.

За три сезона в Эдмонтоне набрал 217 (87+130) очков. В сезоне-2014/15 стал игроком команды Американской хоккейной лиги "Портленд Пайретс", в том же сезоне трижды выходил на лед Национальной хоккейной лиги в составе "Аризоны Койотс". Следующими клубами Самуэльссона в АХЛ стали "Спингфилд Фальконс", "Тюксон Роудраннерс" и "Бейкерсфилд Кондорс". В сезоне-2017/18 перешел в клуб Хоккейной лиги восточного побережья (ECHL) - "Айдахо Стилхэдз", а в следующем сезоне защищал цвета команды АХЛ "Рокфорд Айсхогз", после вернулся в "Айдахо". 

 

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Метки:
Сарыарка в ВХЛ НХЛ

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