Форвард сборной Казахстана рассказал о новом клубе, шайбе в ворота России и карьере в "Барысе"

Нападающий сборной Казахстана Евгений Рымарев в интервью Russia-Hockey.ru рассказал о переходе в российскую "Югру", вспомнил свою шайбу в ворота одного из лучших вратарей НХЛ Сергея Бобровского на чемпионате мира и назвал этап в "Барысе" одним из лучших в карьере.



Команду Рымарев сменил 22 мая. В новом сезоне казахстанцы не будут считаться легионерами в КХЛ и ВХЛ.



- Почему родному Усть-Каменогорску предпочли Ханты-Мансийск?

- Предложение от генерального менеджера "Югры" мне поступало еще в прошлом сезоне. Но переход состоялся только нынешним летом, когда стал свободным агентом, - сказал Рымарев.



- Что знаете о "Югре"?

- Ханты-Мансийск - один из фаворитов ВХЛ. Играл против этой команды еще в КХЛ, когда защищал цвета "Барыса". Думаю, что КХЛ-овский потенциал у "Югры" есть и сегодня. Рано или поздно команда вернется в главную лигу.



- С кем из хоккеистов "Югры" знакомы?

- Знаю двух-трех человек, которые в свое время выступали в "Торпедо".







- В какой хоккей играет нынешняя "Югра"?

- Судя по прошлому сезону, в скоростной и атакующий. Это не удивительно, ведь команду возглавляет Вадим Епанчинцев, тренер с опытом работы в КХЛ.



- Многие сравнивают вас именно с Вадимом Епанчинцевым - и по габаритам, и по стилю.

- Надо еще заслужить эти сравнения. Но в свое время еще мальчишкой в Усть-Каменогорске по телевизору смотрел матчи "Спартака" и ЦСКА, в которых Вадим Епанчинцев запомнился как мастер и игровик.



- В какой тройке хотите играть в новом клубе?

- Это решит тренерский штаб. Но моя задача в целом понятна - нужно забивать голы и помогать команде выигрывать. Тем более что задачи у "Югры" всегда максимальные.



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- Вы много выступали в обеих лигах. В чем отличия ВХЛ от КХЛ?

- На мой взгляд, пропасти между лигами нет. Но в КХЛ у тебя меньше времени на принятие решений, также там выше скорости. Зато в ВХЛ больше доверяют молодым и выше плотность в лиге.



- Прошлый сезон с 28 голами и 54 очками стал пока лучшим в вашей карьере?

- Одним из лучших. Могу также выделить сезоны в "Барысе" и несколько чемпионатов мира за сборную Казахстана.



- Многим в России до сих пор памятен ваш хитрый гол на чемпионате мира в Москве в ворота Сергея Бобровского.

- Да, тот гол не забыть, ведь удалось обмануть одного из лучших голкиперов в мире. После двух периодов мы играли со звездной сборной России на равных - 4:4. Были близки к сенсации, но в концовке пошли удаления и мы обидно уступили в две шайбы. Помню, как переживали то поражение все хоккеисты нашей сборной и тренерский штаб во главе с Андреем Назаровым.







- Также в России обсуждают, как дома сборная Казахстана во главе с Андреем Скабелкой умудрилась отдать олимпийскую путевку команде Польши. Что произошло?

- Очень обидное поражение. Не могу сказать, что тренерский штаб нас недонастроил, недооценки соперника не было. Но мы упустили десятки голевых моментов, а поляки реализовали все, что создали. Тяжелый урок для сборной Казахстана.



- Шайба за сборную в ворота Сергея Бобровского - самая ценная в карьере?

- Пока, наверное, да. Но надеюсь, что свои самые главные и победные шайбы оставил на "Югру".







31-летний Рымарев с 2016 года выступал за родное "Торпедо" из Усть-Каменогорска. В минувшем сезоне он набрал 54 (28+26) очка в 52 матчах регулярного чемпионата и три (2+1) балла в пяти играх плей-офф.



Кроме родного клуба, Рымарев выступал за "Сарыарку", "Барыс" и "Астану". В КХЛ в период с 2008 по 2016 год форвард сыграл 207 матчей и набрал 44 (17+27) очка.



В составе сборной Казахстана Рымарев играл на восьми чемпионатах мира, в том числе и на ЧМ-2019 в Нур-Султане. Последний раз в национальной команде он выступал в феврале, когда набрал два (1+1) очка в трех матчах квалификации Олимпиады-2022.