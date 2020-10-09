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Глава FISU предложил новые сроки проведения Зимней Универсиады

Ее перенесли на неопределенный срок из-за пандемии.

Глава FISU предложил новые сроки проведения Зимней Универсиады
Фото: TVzvezda.ru ©
Новости спорта Универсиада
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Президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин призвал рассмотреть возможность проведения зимних Всемирных университетских игр 2021 года в Швейцарии в декабре, сообщает "Р-Спорт".

Данный вопрос обсуждался в ходе заседания исполкома FISU, которое прошло в онлайн-формате.

"В первую очередь мы организуем игры для спортсменов, для студентов. И мы должны помнить о национальном бюджете и международных спортивных календарях. Поэтому я призываю организационный комитет тесно сотрудничать с FISU и найти лучшие решения для проведения перенесенных Игр в декабре 2021 года", - приводятся слова Матыцина на сайте FISU.

Изначально Универсиада должна была пройти 21-31 января следующего года, однако в августе было объявлено о переносе соревнований на неопределенный срок.

 

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