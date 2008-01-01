Зимняя Универсиада-2021 в Люцерне перенесена

Зимняя Универсиада, которая должна была пройти 21-31 января 2021 года в Люцерне (Швейцария), не состоится в запланированные даты из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на сайт Международной федерации университетского спорта (FISU).

Новая дата Универсиады на данный момент не определена и будет обсуждаться в ближайшие два месяца всеми заинтересованными сторонами.

"Зимняя Универсиада - это мировое спортивное событие. Кроме спортивных соревнований взаимодействие между делегациями чрезвычайно важно для нас как элемент, объединяющий людей. Ограничения на въезд, а также меры предосторожности сделали бы это невозможным. Мы глубоко сожалеем об этом решении, но убеждены, что это единственное правильное решение в текущей ситуации", - заявил глава FISU Олег Матыцин.

Летняя Универсиада-2023 должна пройти в Екатеринбурге.