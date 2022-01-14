"Твоя голова слетит с плеч". "Казахстанский МакГрегор" пригрозил экс-бойцу UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Фаниль Рафиков (20-5), выступающий в лиге Naiza FC, жестко высказался в адрес бразильца Рони Мариано (15-9-0-1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Все началось еще после предновогоднего турнира Naiza FC, на котором яркий легковес из Павлодара нокаутировал своего соперника. На этот бой Фаниль вышел в маске кинозлодея Джейсона.

Это не очень понравилось 37-летнему экс-бойцу UFC Мариано, который называет себя "Джейсоном" и надевает такую же маску перед поединками. В итоге бразилец посредством соцсетей заявил, что лишь он один является "настоящим Джейсоном".

Рафиков в своем Instagram обратился к сопернику: "В любой день, в любом месте, хоть на заднем дворе, но твоя голова с твоей же маской слетит с плеч. Naiza FC, организуйте бой", - написал "Ногай".

Напомним, что Рафиков является бывшим чемпионом и одной из звезд казахстанского промоушена. Что касается Рони, то он выступал в UFC с 2012 по 2017 год. За это время он одержал четыре победы и столько же раз проиграл.

Отметим, что в народе Фаниль получил прозвище "Казахстанский МакГрегор" за красноречивое использование трештока в раскрутке боя.