Тренер чемпиона UFC отметил достоинства Рахмонова

Тренер Кайрат Нурмаганбетов в интервью Youtube-каналу "Ушатайка" рассказал о работе с бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым (15-0).

Нурмаганбетов является тренером временного чемпиона в легчайшем весе Петра Яна.

- Как вы стали работать вместе с Шавкатом Рахмоновым?

- Были в Алматы с Ильясом Хамзиным, проходили сборы, был Шавкат, был Дамир Исмагулов. Получилось так, что были совместные тренировки. Говорят: "Тренер, давай поработаем" - "Ну, давай". Ну и на лапах поработали, пару совместных тренировок сделали и спарринги. Шавкат интересный парень, очень интересный парень.

- Чем он тебе запомнился по бойцовскому мышлению, по отношению к тренировкам?

- Я могу просто отметить вещи, которые меня удивили. Первое, что меня удивило, то, как сильно он бьет. Хотя в боях смотришь, кажется, нет удара, но он очень сильно бьет. Бьет очень сильно, фантастически сильно. Второе, что меня удивило, это его сила. Он очень сильный, он мощный, может поднять, вырвать, бросить, встать. Просто на нем лежит большой парень, он просто вместе с ним встает. У него недюжинная сила. И третье, о чем, наверное, даже ходят легенды в Казахстане - это его захваты. Когда он берет на удушку ребят, многие хрипеть начинают. Удушка у него что гильотина, что rear-naked choke - плотно душит парень (смеется).

- Надо полагать, он по натуре пахарь?

- Да он сильный, дышит, трудится. В принципе, это вообще спорт пахарей. Все ребята, которые в UFC или за океаном - они трудятся. Чтобы вырваться на мировую арену, надо достаточно потрудиться.

- По характеру Шавкат, что за человек?

- Порядочный, воспитанный, скромный парень, не скажешь что звезда MMA - просто обычный парняга, который приходит в зал и делает свою работу.

Последний бой Рахмонов провел на UFC Вегас 47, где встречался с Карлстоном Харрисом из Гайаны. Шавкат одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Для Шавката это был первый бой в главном карде турнира UFC.

В рейтинге полусредневесов (до 77 килограммов) Рахмонов располагается на 15 месте. Ранее казахстанец вызвал на бой Нила Мэгни. Американский боец по прозвищу "Гаитянская сенсация" ответил, что не против поединка, но при условии, если это имеет смысл для его восхождения в дивизионе.

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