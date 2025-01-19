Разозлился? Президент UFC поствил крест на мечте Армана Царукяна

Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции после окончания турнира UFC 311 в Инглвуде (Калифорния, США) ответил на вопрос про дальнейшие планы с армянским бойцом Арманом Царукяном (22-3). Он слетел с титульного поединка против чемпиона легкого веса Ислама Махачева (27-1) за сутки до турнира, в связи с чем на замену россиянину пришлось искать другого оппонента, передают Vesti.kz.

Уайт был достаточно категоричен по отношению к Царукяну, интересы которого представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.

"Что ждет Армана? Я не знаю. Титульный бой мы ему автоматически не дадим, он должен будет снова заслужить его", - заявил Уайт в беседе с журналистами.

Отметим, что 28-летний Царукян идет на серии из четырех побед. Он потянул спину за несколько часов до официального взвешивания перед турниром, в связи с чем принял решение отказаться от выступления.

В итоге на замену Царукяну UFC выставили бразильца Ренато Мойкано (20-6-1), который должен был выступать в этом же карде против Бенеила Дариуша (22-6-1). Его Ислам победил удушающим приемом в первом же раунде.