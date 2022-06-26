"Представьте, что Чимаев сделал бы с Магни". Боец UFC отреагировал на победу Рахмонова

Британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев разместил в твиттере пост, где отреагировал на поражение американца Нила Магни от казахстанца Шавката Рахмонова на турнире UFC.

"Представьте, что Чимаев сделал бы с Магни", — написал Мокаев.

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Напомним, Рахмонов победил Магни за три секунды до конца второго раунда, выполнив прием "гильотина". Видео полного боя можно посмотреть здесь.

Это был 16-й поединок казахстанца в ММА и четвертый в UFC. Все свои бои Шавкат выиграл досрочно. У Магни стало девять поражений при 26 поединках.

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