"Представьте, что Чимаев сделал бы с Магни". Боец UFC отреагировал на победу Рахмонова

Британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев разместил в твиттере пост, где отреагировал на поражение американца Нила Магни от казахстанца Шавката Рахмонова на турнире UFC.

"Представьте, что Чимаев сделал бы с Магни", — написал Мокаев.

"Погнали!". Рахмонов оценил бой с Мэгни и выбрал трех соперников в UFC

Напомним, Рахмонов победил Магни за три секунды до конца второго раунда, выполнив прием "гильотина". Видео полного боя можно посмотреть здесь.

Это был 16-й поединок казахстанца в ММА и четвертый в UFC. Все свои бои Шавкат выиграл досрочно. У Магни стало девять поражений при 26 поединках.

Imagine what Chimaev would of done with Magny 🫣 — Muhammad Mokaev (@muhammadmokaev) June 26, 2022

Новые выпуски на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC: