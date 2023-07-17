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В команде Азата Максума не согласны с решением судей по дебютном бою в UFC

В команде Азата Максума не согласны с решением судей по дебютном бою в UFC
©ufc.com

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов прокомментировал дебют в UFC своего соотечественника Азата Максума. При этом он выразил недовольство судейским решением, сообщают Vesti.kz.

Ахметов был секундантом в углу Максума, который выступил на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе (США), где победил американца Тайсона Нэма раздельным решением судей.

"Все у нас получилось. У Азата Максума еще оставались силы и неиспользованный арсенал домашних заготовок, которые он так и не применил. Наша команда довольна итогом боя. Это дебютный поединок, на нас лежала огромная ответственность. Естественно все волновались: и мы, и Азат. Все-таки соперник очень опытный и опасный, несмотря на его возраст.
 
Мы постарались подобрали тактику на все три раунда. В ходе поединка возникло пару моментов, когда можно было форсировать события, но не стали рисковать. Из угла я старался контролировать казахстанского бойца, чтобы он не летел вперед.
 
Есть еще момент: я не согласен с тем, что победу Азату Максуму отдали раздельным решением. Думаю, мы забрали все три раунда, но надо пересмотреть бой. Да, возникали ошибки, над которыми надо еще работать. Будем исправлять и к следующему поединку непобедимый казахстанский боец выйдет на новый уровень", - приводит слова Ахметова телеграм-канал "Дядя Ваня".

Напомним, после победы Максум заявил о желании подраться с другим американцем Джошуа Ваном и отомстить ему за своего соотечественника Жалгаса Жумагулова. Представитель США уже ответил на вызов казахстанца и потроллил его.

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Метки:
Максум Азат UFC Ахметов Кайрат

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