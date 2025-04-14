Казахстан? Названа неожиданная для проведения турнира UFC

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев уверен: турнир крупнейшего бойцовского промоушена мира UFC скоро пройдет в России, сообщают Vesti.kz.

По его мнению, это вопрос времени. И, судя по всему, ожидание может оказаться недолгим.

"Российская школа ММА всегда была одной из самых лучших. Более того, президент UFC Дана Уайт - ярко выраженный трампист, так что не исключено, что в ближайшее время будет проведен турнир в России. Что касается Ислама Махачева, то пока он не превзошел Хабиба Нурмагомедова. Но у него есть все для этого: и титулы, и харизма. Флаг ему в руки. На данный момент Ислам Махачев - лучший боец в UFC вне зависимости от весовых категорий", - приводит слова Губерниева портал MMA.Metaratings.ru.

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Напомним, Россия уже принимала турнир UFC: в сентябре 2018 года в Москве состоялся UFC Fight Night 136.

Добавим, летом 2020 года был запланирован первый в истории турнир UFC на территории Казахстана. Такое большое событие должна была принять столичная "Астана Арена", но ивент сорвался из-за пандемии COVID-19.

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