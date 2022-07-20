Хамзат Чимаев договорился о бое с Нейтом Диазом. Подробности

Шведский проспект полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев (11-0) договорился о поединке со звездным американским ветераном Нейтом Диазом (23-13). Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

По его информации, их бой возглавит турнир UFC 279, который состоится 10 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США). Формат поединка - пять раундов.

"По словам бизнес-директора UFC Хантера Кэмпбелла, есть устная договоренность. Это последний бой Нейта Диаза в UFC по контракту", – написал Окамото в социальных сетях.

"Я собираюсь устроить похороны Нейта Диаза вместе с UFC", – приводит слова Чимаева Окамото в социальных сетях.

В команде Диаза также прокомментировали новость о бое с Чимаевым. "Представитель Нейта Диаза Зак Розенфельд подтвердил дату и соперника для его следующего выступления. Он сказал: "Нейт просил этот бой с середины апреля", – написал Окамото в соцсетях.

Напомним, в своем последнем бою на турнире UFC 273 в апреле Чимаев победил единогласным решением бразильского экс-претендента на титул Гилберта Бернса. Диаз не дрался с июня 2021 года, когда на UFC 263 уступил по очкам британцу Леону Эдвардсу.

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