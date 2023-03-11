"Боится поговорить со мной". Соперник Петра Яна прокомментировал его поведение перед боем в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 14:59
©fightnews.info

Мераб Двалишвили, грузинский боец смешанных единоборств, прокомментировал поведение своего будущего соперника, российского бойца Петра Яна, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, толкнул своего соперника. Напомним, что это произошло после небольшого словесного конфликта между бойцами во время битвы взглядов.

"Сначала я попросил Петра вместе пообщаться с журналистом, так как у нас не было совместной пресс-конференции, и он согласился. Потом я подошел к нему в отеле, и в этот раз он ответил - нет. Он это сделал, так как просто боится поговорить со мной по-мужски. После этого он наговорил обо мне всякой ерунды, будто я просто хотел прорекламировать себя.

Если говорить о взвешивании, то он снова повел себя непрофессионально. Петр снова не захотел взглянуть мне в глаза и исподтишка толкнул меня. Увидимся в октагоне", - сказал Двалишвили.

Напомним, поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Нетитульный бой будет рассчитан на пять раундов.

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Ян Петр UFC
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