Боец UFC из казахстанской команды назвал сроки возвращения после тяжелой травмы

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Сегодня 20:59
©instagram.com/movsar_evloev_94/

Российский боец Мовсар Евлоев (16-0), представляющий клуб Arlan MMA Pro Team, заявил о готовности провести следующий поединок через недель, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее бойцу прооперировали колено. Осенью прошлого года врачи диагностировали полный разрыв обеих крестообразных связок.

"Только вернулся к полноценным тренировкам после операции. Готов разгромить кого угодно через 10 недель", - написал он в социальных сетях.

Отметим, что из-за травмы Евлоев отказался от боя с американцем Брайсом Митчеллом, который должен был пройти в ноябре на турнире UFC Fight Night.

В своем последнем бою Евлоев одолел Дэна Иге. 28‑летний россиянин является непобежденным бойцом ММА, одержавшим 16 побед в 16 боях.

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Метки:
Евлоев Мовсар UFC

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