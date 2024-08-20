Алмабаев приблизился к поясу UFC. Подробности

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 17:20
©UFC

UFC обновил рейтинги во всех весовых категориях. Казахстанцы, представленные в топ-15 Шавкат Рахмонов (18-0) и Асу Алмабаев (20-2) узнали свои позиции, сообщают Vesti.kz.

Алмабаев остался на 14-й позиции в наилегчайшем дивизионе, а Рахмонов сохранил третью строчку в полусреднем весе.

Асу следующий бой проведет 20 октября в Лас-Вегасе (Невада, США). Там Алмабаев встретится с 31-летним бразильцем Матеусом Николау (19-4-1), который на момент объявления боя замыкал топ-10 в этом весе, затем, поднявшись без боев на восьмое место.

Теперь Матеус идет на седьмом месте в дивизионе, сместив на восьмую строчку Стива Эрцега (12-3).

Вероятно, что победа над Николау позволит Алмабаеву войти в топ-7 своего веса.

Алмабаев идет на серии из 16 побед кряду. В UFC он дебютировал в августе прошлого года, добыв за это время три победы. Один из выигранных боев он завершил досрочно, задушив Оди Осборна (12-7) во втором раунде.

Рахмонов последний раз бился 16 декабря 2023 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1).

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Алмабаев Асу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:20
UFC
Алмабаев приблизился к поясу UFC. Подробности
Сегодня , 13:40
UFC
Казахский боец раскрыл правду про заработки в UFC
Вчера , 23:55
UFC
Шавкат Рахмонов назвал лучшего тренера
Вчера , 19:57
UFC
Шавкат Рахмонов обратился к фанатам с необычной просьбой
Вчера , 16:06
UFC
ММА тащат в олимпийскую программу: Рахмонов выиграет золото для Казахстана?
Вчера , 12:58
UFC
Это проклятие? Дрейк поставил 200 миллионов на бой за титул UFC и проиграл
18 августа, 14:25
UFC
Адесанья прояснил свое будущее цитатой Леонардо Ди Каприо
18 августа, 10:19
UFC
Двойным нокдауном и сенсацией завершился бой на турнире UFC
18 августа, 09:54
UFC
Досрочный финиш состоялся в главном бою за титул UFC
18 августа, 07:49
UFC
Тренирующийся с Рахмоновым боец потерпел первое поражение нокаутом в UFC
© 2008 - 2024 ТОО «EML»