Американский боец редким приемом нокаутировал соперника в дебютном поединке в UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джордан Лавитт
победил своего соотечественника Мэтта Ваймана
редким и брутальным приемом - слэмом, сообщает Р-Спорт
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Поединок состоялся в рамках легкого веса на турнире UFC
в Лас-Вегасе. Лавитт в начале боя поднял соперника и жестко бросил его на настил. От удара головой Вайман на некоторое время потерял сознание, рефери зафиксировал технический нокаут на 22-й секунде противостояния.
Лавитт оформил 12-й нокаут слэмом в истории UFC. Для самого атлета бой стал дебютным в промоушене. 25-летний американец выиграл все восемь поединков за карьеру.
Вайман проиграл третью схватку подряд. Всего на счету 37-летнего спортсмена 16 побед при десяти поражениях.