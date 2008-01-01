Американский боец редким приемом нокаутировал соперника в дебютном поединке в UFC

Турнир прошел в Лас-Вегасе.

Фото: UFC/Zuffa LLC©
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 14:56
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джордан Лавитт победил своего соотечественника Мэтта Ваймана редким и брутальным приемом - слэмом, сообщает Р-Спорт.

Поединок состоялся в рамках легкого веса на турнире UFC в Лас-Вегасе. Лавитт в начале боя поднял соперника и жестко бросил его на настил. От удара головой Вайман на некоторое время потерял сознание, рефери зафиксировал технический нокаут на 22-й секунде противостояния.

Лавитт оформил 12-й нокаут слэмом в истории UFC. Для самого атлета бой стал дебютным в промоушене. 25-летний американец выиграл все восемь поединков за карьеру.

Вайман проиграл третью схватку подряд. Всего на счету 37-летнего спортсмена 16 побед при десяти поражениях.
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Смешанные UFC
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Сегодня 14:56
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