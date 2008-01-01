Красотка из UFC опубликовала откровенное фото в Instagram

В последнем бою она проиграла.

Фото: instagram.com/rachaelostovich/?hl=ru
Новости спорта Смешанные UFC
0
Сегодня 14:29
Одна из самых красивых девушек в UFC Рэйчел Остович из США поделилась в Insatgram со своими подписчиками очередными откровенными снимками, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз она позирует в мини-юбке и откровенной блузке.

29-летняя Остович последний бой в UFC провела 28 ноября, потерпев поражение в третьем раунде от 32-летней соотечественницы Джины Мазани.

Как итог, Остович проиграла шестой поединок при четырех победах в ММА.

Рэйчел считается одной из самых сексуальных девушек в элитном промоушене. Правда, у нее лучше получается радовать своих поклонников горячими фото, нежели успешными выступлениями в октагоне.
Метки:
UFC MMA
Смешанные UFC
0
Сегодня 14:29
© 2008 - 2020 ТОО «EML»