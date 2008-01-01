Кубинский ветеран UFC и четырежды претендент на титул отчислен из промоушена

Последний раз он выходил в октагон в марте.

Йоэль Ромеро. Фото: UFC
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 15:00
Четырехкратный претендент на титул чемпиона UFC, а также ветеран смешанных единоборств 43-летний Йоэль Ромеро отчислен из лиги, сообщает "Чемпионат".

По имеющейся информации, у кубинца по контракту оставалось еще три поединка с UFC. Как бы то ни было, менеджер Ромеро Малик Кава заявил, что боец готов двигаться дальше и возобновить карьеру в иных лигах.

По словам Кавы, уже ведутся переговоры с представителями других промоушенов.

Ромеро провел 13 поединков в UFC, в девяти из которых победил. В последних трех встречах кубинец проиграл. Но, по мнению экспертов, все его четыре поражения в карьере в UFC были достаточно неоднозначными. Последний раз Йоэль выходил в октагон в марте 2020 года и уступил Исраэлю Адесанье. На момент отчисления из лиги Ромеро занимал пятое место в рейтинге среднего веса.
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Смешанные UFC
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Сегодня 15:00
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