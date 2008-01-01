Хабиба номинировали на звание главной спортивной звезды года

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов
номинирован на премию главной спортивной звезды года по версии BBC, сообщает "Чемпионат
".
Россиянин в 2020 году провел один поединок. 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) он выступил на турнире UFC 254 и досрочно победил Джастина Гэтжи. После этого он впервые в карьере возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Кроме Нурмагомедова, на премию главной звезды года в спорте номинированы такие знаменитые люди, как форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, ирландская девушка-боксер Кэти Тэйлор и другие.