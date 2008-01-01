Его не было дома. Боец UFC был дисквалифицирован на полгода по очень редкой причине

Димаш Тулегенов

Мексиканский полулегковес UFC Яир Родригес (13-2-0-1) был дисквалифицирован антидопинговым агентством США (USADA) на полгода. Об этом накануне сообщил журналист ESPN Марк Раймонди. Корреспондент Vesti.kz объяснил, в чем именно заключена проблема, и вспомнил интересные случаи, происходившие между USADA и бойцами UFC.



28-летний Родригес, занимающий четвертое место в рейтинге претендентов полулегкого дивизиона, не дрался с октября прошлого года, когда победил судейским решением американского "рубаку" Джереми Стивенса (28-18-0-1). Кстати, первая попытка организации их поединка прошла за месяц до этого. Тогда Яир и Джереми должны были драться в главном бою вечера, который проходил на родине Родригеса. Но долгожданная схватка завершилась спустя 15 секунд после своего начала: Яир случайно (или нет) ткнул в глаз Стивенса пальцем, после чего опытный американец не смог продолжить бой.



После боя парни пересеклись в холле отеля, где едва не произошла драка. Глаз Джереми все еще был не в порядке, но теперь Стивенс готов был продолжить незаконченное дело. Файтеров разняли, а уже спустя месяц они провели в клетке 15 минут.



Больше года Родригес не выступал в октагоне. Несколько раз его сверхдолгожданный и чуть ли не мифический бой с Забитом Магомедшариповым (18-1) срывался. История их "противостояния" очень похожа на то, что творится с еще одним дагестанско-американским дуэтом - Хабибом Нурмагомедовым (29-0) и Тони Фергюсоном (25-4). Тем самым Родригес стал одним из топовых бойцов UFC, которому было не суждено выйти в клетку в 2020 году.



Теперь же стало известно, что Родригес не имеет права выступать уже третий месяц. Дисквалификация от USADA продлится до марта следующего года. Виной же всему невнимательность самого мексиканца. Дело в том, что каждый боец UFC должен посредством специального приложения на смартфоне сообщать о своем местонахождении. Даже если файтер улетит на день в другую страну, то он просто обязан внести в приложение обновленные данные, в какой стране и городе он будет находиться. Вполне возможно, что бойцам нужно вносить информацию вплоть до точного адреса.







Все это для того, чтобы допинг-офицеры могли в любой момент найти спортсмена и протестировать того на наличие в организме запрещенных препаратов. Если вы думали, что эта процедура происходит только в заранее запланированное время и в определенном месте, то это совсем не соответствует действительности. Любую звезду UFC могут потревожить допинг-офицеры в любое время и в любой точке мира. Поэтому расслабляться бойцам нельзя, даже если они не дерутся больше года. Яир нарушил правила местонахождения трижды. Получается, что Родригеса три раза за год не находили в том месте, которое было прописано в приложении. Обычно за это дисквалифицируют на год, но так как действия мексиканца не вызвали никаких подозрений у USADA, Яиру выписали бан на полгода. USADA, работающая с UFC с 2015 года, всего во второй раз дисквалифицировала бойца за подобное нарушение антидопинговых правил. Первым был Ник Диас (26-9-0-2) в 2018 году. Но его можно понять. В тот момент Ник уже обозначил, что не собирается драться, поэтому карьеру свою фактически завершил.



Несколько месяцев назад был недоволен визитом допинг-офицеров Конор МакГрегор (22-4). Со слов ирландца, офицеры приехали к нему на яхту. В ноябре о своем 47-м допинг-тестировании за пять лет сообщил Хабиб, который к тому моменту уже объявил о завершении карьеры. Сам же президент лиги Дана Уайт заявлял, что UFC не имеет отношения к этим проверкам, которые контролируются исключительно USADA.



Фото: MMA Fighting©️