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Его не было дома. Боец UFC был дисквалифицирован на полгода по очень редкой причине

Он не дрался больше года.

Его не было дома. Боец UFC был дисквалифицирован на полгода по очень редкой причине
Яир Родригес. Фото: UFC©️
Новости спорта Смешанные UFC
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Мексиканский полулегковес UFC Яир Родригес (13-2-0-1) был дисквалифицирован антидопинговым агентством США (USADA) на полгода. Об этом накануне сообщил журналист ESPN Марк Раймонди. Корреспондент Vesti.kz объяснил, в чем именно заключена проблема, и вспомнил интересные случаи, происходившие между USADA и бойцами UFC.

28-летний Родригес, занимающий четвертое место в рейтинге претендентов полулегкого дивизиона, не дрался с октября прошлого года, когда победил судейским решением американского "рубаку" Джереми Стивенса (28-18-0-1). Кстати, первая попытка организации их поединка прошла за месяц до этого. Тогда Яир и Джереми должны были драться в главном бою вечера, который проходил на родине Родригеса. Но долгожданная схватка завершилась спустя 15 секунд после своего начала: Яир случайно (или нет) ткнул в глаз Стивенса пальцем, после чего опытный американец не смог продолжить бой. 


После боя парни пересеклись в холле отеля, где едва не произошла драка. Глаз Джереми все еще был не в порядке, но теперь Стивенс готов был продолжить незаконченное дело. Файтеров разняли, а уже спустя месяц они провели в клетке 15 минут.

Больше года Родригес не выступал в октагоне. Несколько раз его сверхдолгожданный и чуть ли не мифический бой с Забитом Магомедшариповым (18-1) срывался. История их "противостояния" очень похожа на то, что творится с еще одним дагестанско-американским дуэтом - Хабибом Нурмагомедовым (29-0) и Тони Фергюсоном (25-4). Тем самым Родригес стал одним из топовых бойцов UFC, которому было не суждено выйти в клетку в 2020 году. 

Теперь же стало известно, что Родригес не имеет права выступать уже третий месяц. Дисквалификация от USADA продлится до марта следующего года. Виной же всему невнимательность самого мексиканца. Дело в том, что каждый боец UFC должен посредством специального приложения на смартфоне сообщать о своем местонахождении. Даже если файтер улетит на день в другую страну, то он просто обязан внести в приложение обновленные данные, в какой стране и городе он будет находиться. Вполне возможно, что бойцам нужно вносить информацию вплоть до точного адреса. 



Все это для того, чтобы допинг-офицеры могли в любой момент найти спортсмена и протестировать того на наличие в организме запрещенных препаратов. Если вы думали, что эта процедура происходит только в заранее запланированное время и в определенном месте, то это совсем не соответствует действительности. Любую звезду UFC могут потревожить допинг-офицеры в любое время и в любой точке мира. Поэтому расслабляться бойцам нельзя, даже если они не дерутся больше года. Яир нарушил правила местонахождения трижды. Получается, что Родригеса три раза за год не находили в том месте, которое было прописано в приложении. Обычно за это дисквалифицируют на год, но так как действия мексиканца не вызвали никаких подозрений у USADA, Яиру выписали бан на полгода. USADA, работающая с UFC с 2015 года, всего во второй раз дисквалифицировала бойца за подобное нарушение антидопинговых правил. Первым был Ник Диас (26-9-0-2) в 2018 году. Но его можно понять. В тот момент Ник уже обозначил, что не собирается драться, поэтому карьеру свою фактически завершил. 

Несколько месяцев назад был недоволен визитом допинг-офицеров Конор МакГрегор (22-4). Со слов ирландца, офицеры приехали к нему на яхту. В ноябре о своем 47-м допинг-тестировании за пять лет сообщил Хабиб, который к тому моменту уже объявил о завершении карьеры. Сам же президент лиги Дана Уайт заявлял, что UFC не имеет отношения к этим проверкам, которые контролируются исключительно USADA. 

Фото: MMA Fighting©️

 

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Метки:
MMA UFC Допинг Нурмагомедов Хабиб МакГрегор Конор

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