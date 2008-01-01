"Был рад, когда первый бой сорвался". Хабиб - о поединке своего брата против Морозова

Также он рассказал о возможности провести турнир в Актобе.

Сергей Морозов. Фото: М-1©
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Сегодня 18:28
Чемпион UFC и новый владелец лиги Eagle Fighting Championship (EFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал намечающийся бой между Умаром Нурмагомедовым и казахстанцем Сергеем Морозовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Морозов у нас тренировался где-то в 2014-2015 году. Хорошо его знаю, очень хороший парень. Ничего личного, просто бизнес. Кто победит? Думаю, что неправильно отвечать на такой вопрос. Братишку я поддерживаю. Морозов - сильный парень, выиграл пояс М-1, один из многообещающих бойцов из Казахстана. Когда первый бой между ними сорвался, то я даже был рад этому. Это очень конкурентный бой для Умара", - отметил Хабиб.

Также у Хабиба поинтересовались, могут ли турниры EFC быть проведены в городе Актобе.

"Планов по Актобе еще нет, но все возможно. Пока рассматриваем только Нур-Султан и Алматы", - заключил Нурмагомедов.

Напомним, что бой между двоюродным братом Хабиба и Морозовым должен был пройти на UFC 254 в октябре, но позже поединок сорвался из-за болезни дагестанского файтера. Теперь бой между ними анонсировали на UFC 257, который пройдет 23 января в Абу-Даби(ОАЭ).

Ранее на пресс-конференции Хабиб рассказал о своем возвращении в клетку, количестве турниров в Казахстане и открытии собственных тренировочных залов в Нур-Султане и Алматы.
Метки:
UFC MMA Нурмагомедов Хабиб Морозов Сергей Казахстан Актобе
Смешанные UFC
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Сегодня 18:28
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