"Два из них точно состоятся в Казахстане". Хабиб - о количестве и месте проведения своих турниров

Боец подтвердил покупку лиги GFC и ее переименование в EFC.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: UFC©
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Сегодня 17:46
Хабиб Нурмагомедов на своей пресс-конференции рассказал о планах своего промоушена EFC, который боец выкупил на прошлой неделе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В России в следующем году проведем около шести турниров. Точно будут ивенты в Москве, Нижнем Новгороде, Дагестане, Краснодаре и Самаре. Есть договоренность о проведении турниров в Ташкенте в мае, в Бишкеке в марте. Два турнира точно проведем в Казахстане. В январе будет совместный турнир с лигой UAE Warriors. Также хотим провести еще один турнир в Абу-Даби. Всего хотим провести 12 турниров в году", - заключил непобежденный чемпион UFC. 

Также Нурмагомедов ответил на вопрос про казахстанскую команду Arlan MMA Pro Team:

"Да, конечно, я слышал об этой команде. Там есть мои хорошие друзья, давние знакомые. Успехов и здоровья в этом нелегком деле. Появление команд увеличивает конкуренцию, это лучше для всех и для начинающих бойцов. Многие из ребят проходили сборы у нас в Дагестане. Есть пару человек даже в UFC, хорошая, сильная команда", - сказал "Орел".

Пресс-конференция Хабиба проходит в Москве. Ранее Хабиб анонсировал открытие тренировочных залов в Казахстане.
Метки:
MMA UFC Нурмагомедов Хабиб Казахстан Актобе
Смешанные UFC
0
Сегодня 17:46
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