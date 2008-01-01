"Два из них точно состоятся в Казахстане". Хабиб - о количестве и месте проведения своих турниров

Хабиб Нурмагомедов
на своей пресс-конференции рассказал о планах своего промоушена EFC
, который боец выкупил на прошлой неделе, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"В России в следующем году проведем около шести турниров. Точно будут ивенты в Москве, Нижнем Новгороде, Дагестане, Краснодаре и Самаре. Есть договоренность о проведении турниров в Ташкенте в мае, в Бишкеке в марте. Два турнира точно проведем в Казахстане. В январе будет совместный турнир с лигой UAE Warriors. Также хотим провести еще один турнир в Абу-Даби. Всего хотим провести 12 турниров в году", - заключил непобежденный чемпион UFC.
Также Нурмагомедов ответил на вопрос про казахстанскую команду Arlan MMA Pro Team:
"Да, конечно, я слышал об этой команде. Там есть мои хорошие друзья, давние знакомые. Успехов и здоровья в этом нелегком деле. Появление команд увеличивает конкуренцию, это лучше для всех и для начинающих бойцов. Многие из ребят проходили сборы у нас в Дагестане. Есть пару человек даже в UFC, хорошая, сильная команда", - сказал "Орел".
Пресс-конференция Хабиба проходит в Москве. Ранее Хабиб анонсировал
открытие тренировочных залов в Казахстане.