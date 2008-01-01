"Мы откроем залы в Нур-Султане и Алматы". Хабиб Нурмагомедов озвучил новые планы

В Москве проходит пресс-конференция чемпиона UFC.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: UFC©
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Сегодня 17:28

Непобежденный российский боец Хабиб Нурмагомедов на своей пресс-конференции заявил о планах открыть во всем мире тренировочные залы Khabib Gym, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На вопрос журналиста об открытии зала в Аду-Даби (ОАЭ) Хабиб ответил следующее:

"Я думаю, это будет общий зал. Там будут готовить бойцов состоявшихся и начинающих. Один из центров будет в Абу-Даби, уже работаем в этом направлении. Думаю, к лету зал мы там откроем. После Абу-Даби начнем открываться в других городах мира. В Дубае, Индонезии, Малайзии залы будут, в Индии есть люди, готовые заняться открытием зала. Бишкек, Ташкент, Нур-Султан, Алматы, Баку и Душанбе - есть планы и по этим городам", - заключил Хабиб.

Напомним, ранее стало известно, что Нурмагомедов выкупил лигу Gorilla Fighting Championship (GFC).

Метки:
MMA UFC Нурмагомедов Хабиб Нур-Султан Алматы Казахстан
Смешанные UFC
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Сегодня 17:28
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