"Мы откроем залы в Нур-Султане и Алматы". Хабиб Нурмагомедов озвучил новые планы

Димаш Тулегенов

Непобежденный российский боец Хабиб Нурмагомедов на своей пресс-конференции заявил о планах открыть во всем мире тренировочные залы Khabib Gym, сообщает корреспондент Vesti.kz.



На вопрос журналиста об открытии зала в Аду-Даби (ОАЭ) Хабиб ответил следующее:



"Я думаю, это будет общий зал. Там будут готовить бойцов состоявшихся и начинающих. Один из центров будет в Абу-Даби, уже работаем в этом направлении. Думаю, к лету зал мы там откроем. После Абу-Даби начнем открываться в других городах мира. В Дубае, Индонезии, Малайзии залы будут, в Индии есть люди, готовые заняться открытием зала. Бишкек, Ташкент, Нур-Султан, Алматы, Баку и Душанбе - есть планы и по этим городам", - заключил Хабиб.



Напомним, ранее стало известно, что Нурмагомедов выкупил лигу Gorilla Fighting Championship (GFC).