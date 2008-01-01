Названы новые сроки дебюта Армана Оспанова в UFC

Ожидалось, что он сможет провести бой в декабре.

Арман Оспанов. Фото: ACA©
Новости спорта Смешанные UFC
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Вчера 23:45

Стали известны новые сроки дебюта казахстанского полулегковеса Армана Оспанова в UFC, сообщают Vesti.kz. Он состоится в начале 2021 года.

Ранее ожидалось, что боец сможет провести первый поединок в известном промоушене в декабре. Но срок отодвинут на один-два месяца.

"Информация по Арману Оспанову. Он должен дебютировать в UFC в январе-феврале 2021 года", - написал в Instagram российский журналист-инсайдер Игорь Лазорин.

Напомним, что свой последний бой Оспанов провел в марте на АСА 105, нокаутировав россиянина Расула Мирзаева.

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Метки:
Оспанов Арман UFC
Смешанные UFC
0
Вчера 23:45
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