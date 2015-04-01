Целый год без боев. Казахстанец Морозов, Забит, Яквинта и другие звезды UFC, не выходившие в октагон в 2020-м

Димаш Тулегенов

2020 год для человечества получился весьма странным. Кардинальные изменения произошли абсолютно везде, включая лигу UFC. В этом году турниры проводились в ограниченном количестве стран и городов, многие из ивентов вовсе были отменены, включая первый турнир лучшего промоушена мира, который должен был состояться в Нур-Султане. Казахстанец Сергей Морозов (16-4) был подписан в UFC, но все еще не дебютировал в лиге (и не сделает это до января следующего года). В последний раз чемпион М-1 Global бился в октябре прошлого года. Корреспондент Vesti.kz привел список топовых бойцов UFC, для которых этот год стал периодом профессионального простоя.



Начнем с самого Морозова. К топовым бойцам промоушена его причислять пока рано, но, тем не менее, он присоединился к UFC в статусе чемпиона другой известной лиги. В октябре 2019 года Морозов защитил пояс, решением победив американца Джоша Реттингхауса (16-5). В октябре этого года Сергей должен был дебютировать в UFC боем против Умара Нурмагомедова (12-0), но дебют в конечном итоге был отложен на 23 января следующего года.







Теперь пойдем по рейтингу (от менее рейтинговых до главных "заскучавших" топов):



Брэд Таварес (США, № 14 в среднем весе)



Таварес (17-6) не дрался с ноября прошлого года, когда нокаутом проиграл проспекту своего веса Эдмену Шахбазяну (11-1). Но у Брэда, как и у Морозова, назначен бой на 23 января. Соперником будет бразилец Антонио Карлос (10-4-0-1).







Грегор Гиллеспи (США, № 14 в легком весе)



Гиллеспи (13-1) не дрался с того же ноябрьского турнира 2019 года, на котором проиграл Таварес. В тот же вечер Грегор потерпел первое поражение в карьере, отправившись "спать" после жесткого хайкика Кевина Ли (18-6). В ближайшее время проведение боя с участием Гиллеспи все еще не планируется.







Райан Холл (США, № 13 в полулегком весе)



35-летний Холл (8-1) идет на серии из восьми побед подряд. В июле прошлого года он решением выиграл у Даррена Элкинса (25-9). С тех пор Райан в клетку не выходил, а прошло почти полтора года. Но это не значит, что Холл избегает боев. В своих соцсетях он не раз вызывал на поединок известных полулегковесов, но каждый раз отчаянно признавался, что никто не хочет с ним драться.



Ислам Махачев (Россия, № 13 в легком весе)



Махачев (18-1), являющийся близким другом Хабиба Нурмагомедова (29-0), также не провел ни боя в этом году. Трижды поединки с участием Ислама по разным причинам срывались. Сначала помешал коронавирус, затем болезнь соперника, а в третий раз уже сам дагестанец подхватил инфекцию. В последний раз Ислам выходил в октагон в сентябре прошлого года, победив Дэви Рамоса (10-4). Теперь преемнику Хабиба нужно надеяться, что в следующем году судьба повернется к нему лицом.







Сергей Павлович (Россия, № 12 в тяжелом весе)



Павлович (14-1) дерется в UFC с осени 2018 года. С тех пор провел три боя, выиграв два из них, но ни разу не вышел в клетку в 2020 году. В октябре прошлого года Павлович на первой же минуте стартового раунда нокаутировал Мориса Грина (9-5).







Эл Яквинта (США, № 10 в легком весе)



Яквинта (14-6-1), в бою с которым и завоевал пояс Хабиб два с половиной года назад, не дрался с октября прошлого года. В последнем бою Эл судейским решением проиграл новозеландцу Дэну Хукеру (20-9), потерпев второе поражение подряд.







Мэтт Шнелл (США, № 9 в наилегчайшем весе)



Шнелл (14-5) в декабре прошлого года проиграл нокаутом бразильцу Алешандре Пантоже (22-5). С тех пор 30-летний Шнелл в октагон не выходил, но при этом не потерял позицию в топ-10.







Шамиль Абдурахимов (Россия, № 8 в тяжелом весе)



39-летний Абдурахимов (20-5) в сентябре прошлого года потерпел разгромное поражение в бою с Кертисом Блэйдсом (14-2-0-1). С того момента в октагон Шамиль не выходил, и не совсем ясно, когда это произойдет в следующий раз.







Яир Родригес (Мексика, № 4 в полулегком весе)



Родригес (13-2-0-1) не дрался с октября прошлого года, когда решением выиграл у Джереми Стивенса (28-18-0-1). После этого у мексиканца несколько раз назначался бой против россиянина Забита Магомедшарипова (18-1), но каждый раз у Яира возникали разные причины, чтобы отказаться от поединка.



Забит Магомедшарипов (Россия, № 3 в полулегком весе)



Больше всех от действий Родригеса пострадал как раз боец из Дагестана. Забит не дрался с ноября прошлого года, когда решением победил другого топа полулегкого дивизиона - Кэлвина Кэттера (22-4). Разговоры о бое Магомедшарипова против Родригеса шли и весной, и в конце лета, когда поединок уже был запланирован, и вплоть до последнего времени. На днях расстроенный Забит выложил пост в социальных сетях, где сообщил, что боя вновь не будет. Судя по всему, что-то не складывается раз за разом у его мексиканского визави, который снимается с боя уже в пятый раз. Стоит отметить, что противостояние Забита и Яира является одним из самых долгожданных в современном UFC. Впервые о поединке двух зрелищных кикеров сообщалось более двух лет назад. С тех пор ситуация только усугубилась, а у бойцов появилась взаимная неприязнь. Несколькими месяцами ранее они обменялись колкостями в адрес друг друга посредством Instagram.



Отметим, что в списке не учтены бойцы, которые еще не бились в этом году, но должны будут выйти в клетку в декабре. В их числе: Леон Эдвардс (18-3), Стивен Томпсон (15-4-1), Миша Циркунов (15-5), Джефф Нил (13-2) и Сирил Ган (6-0).



Напомним, что дебютный бой Морозова состоится в карде легковесов Конора МакГрегора (22-4) и Дастина Порье (26-6-0-1). Ивент пройдет на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ). В нем также примет участие другой казахстанец Жалгас Жумагулов (13-4), чей бой ранее был перенесен.