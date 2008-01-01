Красотка из UFC нокаутом проиграла бывшей фигуристке

Она потерпела шестое поражение.

Фото: instagram.com/rachaelostovich
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 15:28
Одна из самых красивых девушек MMA Рэйчел Остович из США проиграла на турнире UFC Vegas 15, сообщает корреспондент Vesti.kz.

29-летняя Остович билась с 32-летней соотечественницей Джиной Мазани, занимавшейся в юности фигурным катанием.

Исход решился в третьем раунде, когда Остович пропустила удар ногой по печени, после чего рефери пришлось остановить поединок.


В итоге Мазани одержала седьмую победу в MMA при четырех поражениях, тогда как Остович потерпела шестую неудачу при четырех выигрышах.

Остович считается одной из самых сексуальных девушек в UFC, хоть не всегда радует своих многочисленных поклонников положительными результатами в октагоне.
Метки:
UFC MMA
Смешанные UFC
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Сегодня 15:28
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