Главный мерзавец UFC неудачно пошутил о Борате и рассказал о желании приехать в Казахстан

Димаш Тулегенов

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-14) рассказал о своем желании приехать в Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.



С одним из самых известных бойцов мира, тренирующимся в зале American Top Team, было записано видео, автором которого является человек по имени Руслан. Известно, что он друг российского бойца Мовсара Евлоева (13-0) и проживает в Казахстане. Видео было выложено в паблике kaz_fighters в Instagram.



На вопрос о том, хочет ли Хорхе приехать в Казахстан, боец кубинского происхождения ответил, что очень хочет. Также в одном из моментов Масвидаль произнес слово "Борат" (название скандально известного фильма, события в котором происходят якобы с казахстанцами - прим. ред.), пытаясь пошутить. Но автор видео либо не расслышал фразу звезды UFC, либо сделал вид, что этого не было.



Ранее в этот же день Руслан подарил казахстанские шоколадки другим известным бойцам зала - Дастину Порье (26-6-0-1) и Марлону Мораесу (23-7-1). Сам же Евлоев, в 2018 году побеждавший Сергея Морозова (16-4), готовится к своему следующему бою, тренируясь в одежде с символикой Казахстана.



Отметим, что 2019 год получился для 36-летнего Масвидаля сверхпродуктивным. Сначала он нокаутировал восходящую звезду Даррена Тилла (18-3-1), затем нанес первое поражение в карьере Бену Аскрену (19-2-0-1), оформив быстрейший нокаут в истории UFC (пятая секунда), а в ноябре победил Нейта Диаса (20-12) и завоевал символический пояс BMF, полагающийся "самому опасному мерзавцу".



В своем последнем бою Хорхе проиграл чемпиону организации Камару Усману (17-1). В июле стало известно, что Хорхе, вместе с чемпионом среднего веса Исраэлем Адесаньей (20-0), появится на обложке новой видеоигры UFC 4.







Отметим, что младший брат Мовсара - Селем Евлоев (4-2) - на следующей неделе проведет бой против казахстанца Азамата Маркабаева (6-3) на турнире GFC 30 в Москве.