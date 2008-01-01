Шесть причин, почему казахстанские бойцы UFC не интересны на большой арене

Димаш Тулегенов

2020 год стал для казахстанского ММА историческим. Сразу три бойца дебютировали в известнейшей лиге мира UFC, а c еще одним был подписан контракт, но проведет он свой первый поединок в январе. Дебют - это хорошо, но гораздо важнее быть на слуху и стремиться к чемпионству. Корреспондент Vesti.kz поразмышлял о том, чего не хватает нашим бойцам на сегодняшний день и над чем им нужно поработать, чтобы влюбить в себя поклонников со всего мира.



Незнание английского языка



Чтобы быть востребованным в UFC, нужно владеть английским языком, хотя бы на разговорном базовом уровне. У Марии Агаповой, проживающей в США, таких проблем нет. Но вот остальным нужно хорошенько поработать над этим.

В июле Жалгас Жумагулов признавался, что проблемы с английским у него есть, но он намеревается их решить, ведь теперь он является бойцом UFC. Это же касается и Шавката Рахмонова, который стал первым бойцом в истории организации, давшим интервью после победы на казахском языке.

Что же касается Сергея Морозова, то и у него есть ощутимые пробелы в знаниях самого востребованного в UFC языка. К примеру, в июле месяце, когда Морозов был одним из секундантов Жумагулова во время его дебюта в UFC, Сергей столкнулся с большими проблемами при заказе бургеров в номер отеля, о чем он сообщал в своем Instagram. Работать над этим очень важно.



Чемпион легкого веса Хабиб Нурмагомедов в свое время открыл дорогу в UFC для большого количества других российских бойцов. В начале и он не знал английского. Но во время одной из серьезных травм, когда дагестанец остался на реабилитации в США, ему пришлось изучать язык с нуля, общаясь с партнерами по тренировкам и наставником. Сейчас Хабиб может свободно говорить на английском и уже несколько лет без особых проблем дает на нем интервью.



Наставления Хабиба Забиту Магомедшарипову о важности английского языка:







Чтобы достигать больших успехов в лучшей лиге мира - английский является необходимостью. Среди действующих чемпионов промоушена проблемы c английским имеют лишь Вейли Чжан из Китая, бразилец Дейвесон Фигейредо и россиянин Петр Ян.

В целом же, есть смысл считать, что некоторые бойцы могли бы получить свой титульный шанс раньше, знай они английский хоть на разговорном уровне. Это касается дагестанцев Забита и Аскара Аскарова, которые находятся в топе претендентов полулегкого и наилегчайшего дивизионов.



Невысокий уровень активности в социальных сетях



Еще очень важно активно вести свои социальные сети. Фанаты обращают на это особое внимание, а тот же Хабиб частенько подшучивает над своими друзьями-бойцами, у которых все еще нет условного Instagram.

Это важная платформа для раскрутки своего имени. Из казахстанцев активнее других развивается в этом направлении Морозов, практически ежедневно выкладывающий фотографии или видео с тренировок.

У Жумагулова и Агаповой соцсети также живые, но ведут они их не так сбалансированно и стабильно, как Сергей. Что же касается Рахмонова, то его скромность проявляется даже в ведении собственных аккаунтов. Где-то это, конечно, хорошо, но для успешной карьеры в UFC нужно перебороть себя и стать бойцом с функциями блогера хотя бы ради своих фанатов, как имеющихся, так и потенциально новых.







Что еще немаловажно, бойцам желательно вести свои странички на нескольких языках. Английский должен в них присутствовать. Функция автоматического перевода работает не всегда, а иногда дает некорректную трактовку.

Да и нужно учесть, что многие сленговые слова, а также казахский язык в целом переводчик не распознает. Поэтому лучший выход из ситуации - стараться писать небольшие посты на двух-трех языках.



Отсутствие трештока



Здесь многие скажут, что у казахстанцев просто-напросто другой менталитет и что лучше доказывать все в бою, нежели делать громкие заявления и как-то задевать соперника до поединка. Большинство с вами точно согласится. Но практика показывает, что трешток порой играет роль молниеносного трамплина для бойцов.

Тот же Хамзат Чимаев выстрелил не только частотой проведенных боев, но и активным трештоком. В принципе, об этом недавно говорил и другой казахстанский боец Артем Резников. Это всегда подогревает интерес к боям и способствует увеличению узнаваемости спортсменов.



Яркий пример трештока от Чимаева:







Рассуждая более детально, можно сказать, что менее важным пунктом это может стать для Жумагулова, дерущегося в наилегчайшем весе. Этот дивизион включает в себя небольшое количество бойцов, да и особых мастеров трештока там нет.



В легчайшем весе Морозова есть довольно узнаваемый и неординарный боец Шон О'Мэлли, также выступает в этом дивизионе Коди Гарбрандт (кстати, он может спуститься и в вес Жалгаса). Вдобавок отметим, что довольно напряженно разбирают друг друга (пока словесно) чемпион Ян и главный претендент Алджамейн Стерлинг. Ну и не забегая далеко вперед, вспомним, что соперник Морозова по дебютному бою - Умар Нурмагомедов - в довольно жесткой форме выразил свою уверенность в собственной победе над казахстанцем, заявив, что "переедет Морозова". Сергей, в свою очередь, решил дать свой ответ в октагоне.



Дальше всех от трештока в целом находится Рахмонов. Но учитывая, что в его весе есть Чимаев, Хорхе Масвидаль, Леон Эдвардс и Колби Ковингтон, нужно быть готовым ко всему. Шансы дойти до боев против этих файтеров у Шавката есть.



Нет запоминающихся никнеймов



Казахстанским бойцам нужно в срочном порядке придумать себе никнейм, либо попросить сделать это болельщиков. Если в случае с именами Агаповой и Морозова международной публике будет еще не так сложно, то вот произношение фамилий Жумагулова и Рахмонова может стать проблемным.

В таких случаях бойцов могут просто называть по никнейму-прозвищу. У Шавката есть никнейм Nomad, но если казахстанская публика может понять, что это обозначает "кочевник", то для тех же американцев, главной аудитории UFC, это будет необъяснимо и запомнится не сразу. Поэтому в UFC рекомендовано придумывать запоминающиеся никнеймы на английский лад.



Также есть несколько бойцов, имена которых болельщики вряд ли смогут назвать, зато все отлично помнят их прозвища. Один из них Чон Сон Джон, которого даже в официальных постерах UFC называют никнеймом "Корейский зомби".







Отсутствие зрителей на аренах



Эта проблема является вынужденным решением для мирового спорта. Как же это влияет на узнаваемость бойцов? Будем честны, большинство любителей UFC, которые смотрят бои по телевизору, позволяют себе отвлекаться или вовсе пропускать некоторые бои малоизвестных бойцов.

Пока турниры проходят совсем без зрителей, вероятность этого еще выше. Если бы ивенты собирали толпы людей, то зрители, пришедшие посмотреть бои, запоминали бы новых спортсменов, рассказывали о них друзьям, снимали какие-то фрагменты для соцсетей. Это все работает просто. Конечно, этот пункт не настолько ощутим, как первые четыре, но тоже играет роль.







А еще отметим, что Жумагулов и Рахмонов дрались на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ), турниры на котором в США несколько уступают популярности главных ивентов, проходящих в Америке. Свой следующий бой Жумагулов проведет также в Эмиратах.



Еще нет побед над топовыми бойцами UFC



Остается надеяться, что это временно. Несколько уверенных побед подряд принесут шанс встретиться с известным топовым соперником каждому. Вопрос лишь во времени и в том, смогут ли казахстанцы добыть эти самые несколько побед кряду.



Фото: UFC©