Дебютный год, или сколько заработали казахстанские бойцы в UFC

Димаш Тулегенов

В этом году казахстанские бойцы дебютировали в лиге UFC. Свои поединки в промоушене провели Мария Агапова (9-2), Жалгас Жумагулов (13-4) и Шавкат Рахмонов (13-0). Корреспондент Vesti.kz подвел итоги 2020 года с точки зрения финансовых выплат бойцам.



Жумагулов проиграл свой бой в июле бразильскому сопернику Раулиане Пайве (20-3). За этот бой представитель наилегчайшей весовой категории и бывший чемпион лиги Fight Nights Global заработал 15 900 долларов.



Рахмонов, дебютировавший победой над Алексом Оливейрой (22-9-1-2) в октябре, заработал за свой первый бой в UFC 37 500 долларов. Бывший чемпион лиги М-1 Global в полусреднем весе получил гарантированную выплату, бонус за победу, а также 20 процентов от гонорара соперника (Оливейра не уложился в лимит весовой категории).



Больше остальных смогла заработать Агапова, проведшая два поединка. За победу над Ханной Сайферс (10-7) Мария заработала 70 000 долларов. Из них 50 000 - это бонус за лучшее выступление вечера. Спустя два месяца Агапова вышла в клетку с Шаной Добсон (4-4) и потерпела первое поражение в лучшей лиге мира. За этот поединок казахстанка заработала 16 000 долларов. Итого: 86 тысяч долларов за два боя.



Однако не стоит забывать о налогах и прочих выплатах из итоговой суммы. Вот что по этому поводу рассказала Мария в интервью "Спорт-Экспрессу" в августе:



"Бонус перечисляют где-то через месяц после боя. Они сразу тырят налоги, в этот раз у меня стырили мои 15 000 долларов. Мне упала не вся сумма, мне скинули уже без 15 000. Из гонорара таким же образом стырили 7 000 долларов. Проафишировали, что я получила 70 000 долларов, а по факту у меня минус 22 штуки. Эти деньги просто ушли государству. Жизнь в Америке, добро пожаловать!" - заявила Агапова.



В общем итоге казахстанские бойцы UFC заработали 139 400 долларов (59 034 000 тенге).



Напомним, что ранее стало известно о новой дате боя Жумагулова и дебюта Сергея Морозова (16-4), которые выступят на UFC 257 в январе 2021 года.