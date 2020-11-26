Такого еще никто не добивался. Чемпион UFC в весе Жумагулова идет на исторический рекорд

Бразильский боец наилегчайшего дивизиона UFC Дейвесон Фигейредо
(20-1) может установить невероятный чемпионский рекорд. Запланированный на 12 декабря бой против Брэндона Морено
(18-5-1) станет для "Дайко" вторым за три недели. Ранее ни один чемпион лучшей лиги мира не проводил два боя подряд за такой короткий промежуток времени, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Только на прошлых выходных Фигейредо, завоевавший чемпионский пояс, провел свою первую защиту титула, ярко финишировав Алекса Переса
за две минуты. Этот бой, возглавивший турнир UFC 255, позволил Фигейредо подтвердить закономерность своего чемпионства и заработать 690 тысяч долларов.
Сразу же после боя 32-летний чемпион изъявил желание дать титульную схватку лидеру рейтинга претендентов на пояс - 26-летнему мексиканцу Морено, который провел свой крайний поединок тем же вечером, на последней секунде стартовой пятиминутки добив Брэндона Ройвала
(12-5). Сам же Морено после боя также дал понять, что не видит для себя других вариантов, кроме как заполучить незамедлительный шанс подраться за пояс.
Спустя несколько дней UFC официально анонсировал бой Фигейредо и Морено. Этот поединок пройдет 12 декабря там же в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой за чемпионский титул должен возглавить номерное событие UFC 256. В со-главном бою вечера будут драться легковесы Тони Фергюсон
(25-4) и Чарльз Оливейра
(29-8-0-1).
Тем самым Дейвесон проведет два чемпионских боя за 21 день. Такого ранее в UFC никогда не было. Прежний рекорд принадлежал экс-звезде организации Ронде Роузи
(12-2), у которой было две защиты титула в течение 56 дней. Также в пятерку отличившихся входят Фрэнк Шемрок
(23-10-2), Джон Джонс
(26-1-0-1) и Валентина Шевченко
(20-3) - по 63 дня на два поединка у каждого.
Что же касается тех чемпионов, которые наоборот, по различным причинам долго не выходили на защиту своего пояса, то там выделяются: Кейн Веласкес
(14-3, 602 дня), Жорж Сен-Пьер
(26-2, 567 дней), Даниэль Кормье
(22-3-0-1, 553), Аманда Нуньес
(20-4) в полулегком дивизионе (524) и Энтони Петтис
(23-10, 462).
Стоит отметить, что в наилегчайшем весе выступает казахстанский файтер Жалгас Жумагулов
, следующий бой которого был перенесен
на 23 января.
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