Красотка из UFC взбудоражила подписчиков откровенным фото в Instagram

В престижнейшем промоушене она дебютировала три года назад.

Фото: instagram.com/rachaelostovich
Новости спорта Смешанные UFC
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Вчера 23:58
Девушка-боец Рэйчел Остович из США, выступающая в UFC в весовой категории до 57 килограммов, опубликовала на своей странице в Instagram очередное соблазнительное фото, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортсменка обладает пышными формами, чем умело пользуется, привлекая дополнительных подписчиков. На нее уже подписаны 719 тысяч человек. Надо отдать ей должное, поскольку всегда старается держать себя в тонусе, доказательством чему служит нижеприведенное фото:
 
В октагон 29-летняя Остович должна выйти 28 ноября. В рамках турнира UFC Fight Night 184 она встретится с 32-летней соотечественницей Джиной Мазани. Это будет десятый бой для Рэйчел. В предыдущих девяти поединках в ММА одержала четыре победы и потерпела пять поражений. В смешанных единоборствах выступает с 2014 года, а в UFC дебютировала в 2017 году.
Метки:
UFC MMA
Смешанные UFC
0
Вчера 23:58
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