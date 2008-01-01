Красотка из UFC взбудоражила подписчиков откровенным фото в Instagram

Девушка-боец Рэйчел Остович
из США, выступающая в UFC
в весовой категории до 57 килограммов, опубликовала на своей странице в Instagram очередное соблазнительное фото, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Спортсменка обладает пышными формами, чем умело пользуется, привлекая дополнительных подписчиков. На нее уже подписаны 719 тысяч человек. Надо отдать ей должное, поскольку всегда старается держать себя в тонусе, доказательством чему служит нижеприведенное фото:
В октагон 29-летняя Остович должна выйти 28 ноября. В рамках турнира UFC Fight Night 184 она встретится с 32-летней соотечественницей Джиной Мазани. Это будет десятый бой для Рэйчел. В предыдущих девяти поединках в ММА одержала четыре победы и потерпела пять поражений. В смешанных единоборствах выступает с 2014 года, а в UFC дебютировала в 2017 году.