Второй бой казахстанца Жалгаса Жумагулова в UFC отменен. Известны подробности

Его выход в октагон планировался в ночь на 29 ноября.

Фото: instagram.com/zhumagulov_zhalgas
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 09:41
Сорвался второй поединок казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова в UFC. Об этом сообщил известный российский журналист-инсайдер Игорь Лазорин на своей странице в Instagram.

"Бой Жалгаса Жумагулова против Амира Альбази не состоится 28 ноября. Жалгасу пока так и не вернули паспорт в консульстве, хотя американскую визу одобрили.

Существует вариант, при котором бой будет перенесен на 12 декабря", - говорится в сообщении.

Напомним, что поединок между Жумагуловым и Альбази должен был состояться на турнире UFC Fight Night 184, который пройдет в ночь с 28 на 29 ноября. Данное событие возглавит поединок американских тяжеловесов Деррика Льюиса (24-7-0-1) и Кертиса Блэйдса (14-2-0-1).
Метки:
Жумагулов Жалгас UFC MMA Казахстан Актобе
Смешанные UFC
0
Сегодня 09:41
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