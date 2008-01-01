Второй бой казахстанца Жалгаса Жумагулова в UFC отменен. Известны подробности

Сорвался второй поединок казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова
в UFC
. Об этом сообщил известный российский журналист-инсайдер Игорь Лазорин на своей странице в Instagram
.
"Бой Жалгаса Жумагулова против Амира Альбази не состоится 28 ноября. Жалгасу пока так и не вернули паспорт в консульстве, хотя американскую визу одобрили.
Существует вариант, при котором бой будет перенесен на 12 декабря", - говорится в сообщении.
Напомним, что поединок между Жумагуловым и Альбази должен был состояться на турнире UFC Fight Night 184, который пройдет в ночь с 28 на 29 ноября. Данное событие возглавит поединок американских тяжеловесов Деррика Льюиса (24-7-0-1) и Кертиса Блэйдса (14-2-0-1).