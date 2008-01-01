"Собираюсь выйти и победить досрочно". Соперник Жумагулова пригрозил казахстанцу и нацелился на титульный бой

Димаш Тулегенов

Шведский боец иракского происхождения Амир Албази (13-1) дал развернутое интервью канадскому журналисту Джеймсу Линчу. Корреспондент Vesti.kz выделил самое интересное из беседы, в которой соперник Жалгаса Жумагулова (13-4) рассказал о чемпионских планах, мыслях о казахстанском сопернике и подготовке к бою.



О своих способностях в клетке



Я всегда финиширую своих соперников в первом или втором раунде. Не думаю, что в этом дивизионе кто-то может справиться с моим джиу-джитсу.



О подготовке к бою и сопернике



Я слышал, что Раулиан Пайва (бразильский боец, победивший Жумагулова в июле, должен был драться с Альбази в конце октября - прим. ред.) получил серьезную травму, поэтому я ждал нового соперника и продолжал тренироваться. Я не думаю, что у Жумагулова есть что-то, чем он может меня удивить в день боя. Поэтому я собираюсь выйти и сделать то же самое, что я сделал в июле (досрочно победил Малькольма Гордона уже в первом раунде). Я надеюсь, что в этот раз сумею заполучить бонус в 50 тысяч долларов. Что касается подготовки к бою, то могу сказать, что она проходит просто отлично, все великолепно. Просыпаюсь отлично. У меня просто появилось дополнительное время для подготовки к бою. Я всегда готовлюсь ко всему, тренирую и борьбу, и джитсу и стойку. Я готов ко всему, даже если мне сменят еще одного соперника по ходу недели – я буду готов.







Об изучении соперника и продолжении подготовки



Я не особо фокусируюсь на своем сопернике. Как вы видите, иногда соперники меняются. Поэтому не так важно, что они делают, я концентрируюсь на своем и собираюсь реализовать свой план в бою. Всю работу по изучению соперников ведут мои тренеры, но и я могу что-то посмотреть, чтобы иметь представление об оппоненте. Но в основном это тренерская работа. Также у меня классные партнеры по тренировкам. У нас всегда жесткие спарринги, мы продолжаем готовиться даже сейчас, за неделю до боя.



О Лас-Вегасе и возможном чемпионстве



Я впервые приехал в Лас-Вегас. Я добирался сюда два дня. Ранее тут никогда не был, зато десять лет назад ездил на чемпионат по джиу-джитсу в Калифорнию. Сейчас наилегчайший дивизион действительно вызывает интерес. Каждый хочет досрочно победить соперника, чтобы показать, что это техничная и зрелищная весовая категория. Я определенно считаю, что через пару боев я буду готов к титульному поединку.







Албази, представляющий Швецию, родился в Ираке, но уже в детстве оказался с семьей в Сирии, после чего переехал в Скандинавию. В UFC на его счету один бой, в котором он выиграл соперника, задушив того треугольником. Недавно 27-летний Амир вошел в топ-15 лучших представителей наилегчайшего веса UFC, замкнув этот список.



Напомним, что для Жумагулова это будет также второй бой в лучшем промоушене мира. В июле казахстанец спорным судейским решением проиграл Пайве, с которым и должен был драться Албази изначально.



Чемпионом в наилегчайшем весе является бразилец Дейвесон Фигейредо, который провел первую защиту пояса на прошлых выходных.







Бой между Албази и Жумагуловым пройдет в ночь с 28 на 29 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). По предварительной информации, поединок может состояться в рамках главного карда турнира UFC Vegas 15, который возглавит бой американских тяжеловесов Деррика Льюиса (24-7-0-1) и Кертиса Блэйдса (14-2-0-1).