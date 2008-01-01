UFC подтвердил бой МакГрегора с Порье

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подтвердил факт проведения боя между экс-чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором МакГрегором и бывшим временным чемпионом Дастином Порье из США. Об этом сообщается в аккаунте промоушена в Instagram.

Поединок пройдет 23 января 2021 года на "Бойцовском острове" в ОАЭ. Бой возглавит турнир UFC 257. Ранее сообщалось о том, что оба бойца подписали контракт на бой.

Для МакГрегора этот поединок станет первым за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020 года и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года - в тяжелом бою он победил Дэна Хукера.

МакГрегор и Порье уже бились под эгидой UFC в 2014 году. Тогда ирландец победил нокаутом.