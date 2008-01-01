Чемпион UFC из Бразилии за две минуты впервые защитил титул

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо в первом раунде главного боя турнира UFC 255 победил Алекса Переса и защитил титул чемпиона промоушена, сообщает корреспондент Vesti.kz.

32-летний бразилец в середине раунда поймал соперника и сделал удушающий прием, после чего рефери пришлось останавливать поединок.

На счету Фигейредо теперь 20 побед в ММА при одном поражении. 28-летний американец потерпел шестое поражение в карьере при 24-х победах.

Напомним, Фигейредо завоевал чемпионский титул в июле этого года благодаря победе над Джозефом Бенавидесом.