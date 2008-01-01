Валентина Шевченко из Кыргызстана в четвертый раз защитила чемпионский титул UFC

Она владеет титулом с 2018 года.

Фото: instagram.com/bulletvalentina
Новости спорта Смешанные UFC
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Сегодня 11:44

Боец из Кыргызстана Валентина Шевченко, которая владеет чемпионским титулом в наилегчайшем весе с 2018 года, победила Дженнифер Майю из Бразилии в со-главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC 255 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz

Бой прошел всю дистанцию, по итогам которых Валентина победила единогласным решением судей. Это была ее четвертая защита титула. 32-летняя Шевченко одержала 20 победу в ММА при трех поражениях, а 32-летняя Майя потерпела седьмое поражение в карьере при 18-ти победах.

Также на этом турнире выступила ее сестра Антонина Шевченко, которая одержала победу над бразильянкой Ариане Липски.

Метки:
UFC Кыргызстан
Смешанные UFC
0
Сегодня 11:44
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